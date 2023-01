La ex mujer de Totti se venga de él saliendo con un futbolista 10 años menor que ella

Ilary Blasi es noticia en la prensa del corazón italiana. La ex mujer de Francesco Totti no se esconde a la hora de propagar su amor por un futbolista, algo que en el país transalpino consideran como una venganza de la presentadora de televisión tras su tormentosa separación del ex capitán de la Roma.

La ruptura llegó tras una supuesta infidelidad del ex futbolista con la economista Noemi Bocchi, pero el propio Totti después desveló que fue Ilary la que le estaba engañando mucho antes de eso con otro hombre, asegurando que sufrió una depresión. Una Ilary que no ha perdido el tiempo, pues su corazón vuelve a sonreír gracias a otro futbolista, Bastian Müller, jugador del Wuppertaler SV de la segunda división de Alemania.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)



El joven de 31 años, exactamente 10 menos que Biasi, fue visto con la presentadora en París y después fueron grabados en la lujosa localidad de en St. Mortiz, disfrutando de la nieve en Suiza. La propia Ilary quiso compartir varias fotos juntos etiquetando a «su chico», confirmando así la relación y la venganza contra Totti, que es feliz con su nueva pareja.

«En septiembre del año pasado me empezaron a llegar los rumores de que Ilary tenía otro. Efectivamente, más de uno. Y luego descubrí mensajes en su teléfono, algo así como ‘nos vemos en el hotel, es más prudente por mi parte’. Caí en una depresión y salí de ella gracias a Noemi Bocchi, que es todo lo contrario a Ilary», contó Totti hace unos meses cansado de escuchar que él había sido infiel a su mujer, que además se llevo varias cajas de relojes y joyas.