A Lamine Yamal le molesta que le recuerden el tiempo que lleva sin marcar y hace ‘unfollow’ a Pedrerol

Lamine Yamal ha dejado de seguir a Josep Pedrerol en las redes sociales, según informó la noche de este martes José Álvarez, colaborador de ‘El Chiringuito’. Esta acción se debería a que la perla del Barcelona se siente incómodo con la mención constante en el programa deportivo de los días que lleva sin marcar en la Liga.

El internacional con España volvió a marcarse un partidazo la noche de este martes ante el Atlético de Madrid en la ida de semifinales de Copa del Rey. Sin embargo, el extremo del Barça atraviesa una sequía de 122 días sin marcar gol en la competición doméstica.

Lo curioso de esta mala racha de Lamine sin ver puerta es únicamente en el campeonato de Javier Tebas. Y es que en la Champions League, la Supercopa de España y la Copa del Rey, Yamal sí que ha mantenido su producción ofensiva con cierta regularidad.

«Me consta que le molesta que se actualice cada partido que no mete un gol. Él piensa que aporta muchas cosas en el campo, que da muchas asistencias… que parece que tenga que marcar cada partido. Es verdad que se le está esperando», explicó Álvarez.

Fue cuando inmediatamente después Pedrerol desveló que Lamine le hizo ‘unfollow’ en las redes sociales: «Lamine está enfadado con todos y me ha dejado de seguir en Instagram. No pasa nada. Será porque está enfadado… Por culpa del Twitter de ‘El chiringuito’ me ha dejado de seguir», señaló el presentador.

🤦‍♂️ LAMINE YAMAL HA DADO UNFOLLOW a @jpedrerol en INSTAGRAM. ❓ ¿Habrá tenido que ver la cuenta de sus días sin marcar en Liga? ❤️ Marques o no… ¡eres un crack, Lamine! pic.twitter.com/2C2qsO5G02 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 26, 2025

La complicada relación de Lamine con las redes

No se trata de la primera vez que Lamine toma drásticas decisiones de este tiempo en las redes. Ya en julio del pasado año, dejó de seguir a la tiktoker Alex Padilla por difundir un polémico video que generó diversos rumores sobre una supuesta relación entre ambos.

Asimismo, Lamine protagonizó recientemente un enganchón con el tiktoker Joan Puig después del empate del Barça ante el Atlético en Copa este martes. Y es que al finalizar dicho duelo, el creador de contenido se mostró muy crítico tras ver cómo habían remontado a los hombres de Hansi Flick en el último tramo del partido. Fue cuando Puig empezó a poner nota a los jugadores culés.

El influencer puso un 6,5 al partido de Lamine, a pesar de ser uno de los jugadores más determinantes. Al ver la calificación, muchos de sus seguidores mostraron su descontento tras no entender la nota puesta al extremo culé, pero no fue el único, ya que el propio jugador le contestó al vídeo: «Estás borrachísimo».

Con apenas 17 años, Lamine está expuesto a una enorme presión que pocos jugadores han afrontado con esa temprana edad. Más allá de la sequía goleadora que padece, Yamal sigue siendo un jugador diferencial con el Barça. Solo hay que medir el impacto que tiene en otros registros: lleva 14 asistencias en la temporada y es un recurso indispensable para desatascar los ataques del conjunto culé.