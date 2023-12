Francesco Totti e Ilary Blasi anunciaban su separación hace más de un año 17 años como marido y mujer y tres hijos en común. Una noticia muy comentada en Italia, donde los rumores de infidelidades venían de lejos. Las especulaciones han sido muchas por ambas partes, y ha sido ahora cuando la presentadora italiana ha decidido romper su silencio y contar la verdad, dejando en muy mal lugar a su ex marido. Y lo ha hecho a lo grande, en un documental de Netflix que protagoniza la propia Ilary Blasi.

«¿Quieres saber por qué decidí ahora decir mi verdad? ¿Por qué no?», comienza la celebrity con la mirada fija en la cámara en el inicio de la serie sobre su vida titulada Única y producida por Banijay Italia. Ilary Blasi asegura que no se creía los primeros rumores que hablaban de un supuesto romance entre su marido y Noemi Bocchi, pero todo cambió con el paso del tiempo porque veía a un Totti desconocido y diferente.

Los primeros rumores salieron a la luz cuando se publicaron unas fotos en las que se veían a la economista sentada en las gradas del estadio unas filas detrás del ex futbolista italiano. La presentadora, al igual que su marido, había defendido el matrimonio señalando a la prensa. «Me dijo: ‘No sé quién es, tal vez me la presentaron en el club de pádel. Mira la foto, está cinco filas detrás, no está cerca de mí’». Pero Ilary va más allá: «Francesco Totti juró delante de mí y de nuestros hijos que la historia de Noemí Bocchi era inventada. Tuvimos relaciones sexuales con regularidad, incluso más que una pareja que lleva 20 años junta».

Deja a Totti en mal lugar

En el documental de Netflix, la presentadora revela que contrató a un investigador privado tras sospechar de la aventura de Totti: «Quería verlo con mis propios ojos y quería tener pruebas, porque Francesco nunca lo habría admitido. La tarde del 2 de julio dice que está cenando. Logré encontrar la casa donde vivía, llegamos y el coche estaba estacionado. Hice una foto del coche, pero me quedé en silencio para no causar daños».

«Pero el investigador fue pillado, entonces Francesco sabía que yo estaba al tanto de su relación. Y pensar que la noche anterior él me había buscado sexualmente y yo obviamente me había negado… Él no lo admitió, entonces le dije: ‘ya basta, lo sé todo’. Al final lo admite, pero como una relación que no seria. No podía creer que el hombre que estuvo a mi lado durante 20 años, que siempre decía que me amaba, que juraba que no podía vivir sin mí, hubiera hecho algo como esto: me sentí estúpida luego sentí decepción, asco, un poco de rabia», añade entre lágrimas.

Ilary Blasi estalla contra Totti: «Me humilló como mujer y como madre (…) En este asunto la prensa se desquitó conmigo: él era el campeón, lo que me dolió fue que no me entendieran. No sabía que él era así. Me casé con Francesco Totti por amor, no por dinero. Y siempre lo he demostrado poniéndole la cara». Además, asegura que el ex jugador siempre fue celoso: «Francesco siempre ha tenido celos de mí, sus celos no eran nada nuevo. Pero no tengo ganas de comparar esto con las tragedias de hoy. Él es el padre de mis hijos. Tal vez estaba confundido, asustado, tal vez era una ruta de escape más fácil, pero nada parecido a lo que sentimos estos días».