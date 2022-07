Totti se separa de su mujer meses después de que le acusaran de serle infiel con una economista

Francesco Totti, leyenda del fútbol italiano y ex jugador de la Roma, se separa de la modelo Ilary Blasi. Ambos anunciaron este lunes su divorcio tras 20 años de relación y matrimonio y lo hicieron público por separado, mediante dos comunicados distintos y pidiendo respeto por su privacidad en estos días complicados.

«Después de 20 años juntos, lamentablemente mi historia de pareja con Ilary se ha terminado. Todo lo que he dicho en estos últimos meses ha sido para tratar de proteger a nuestros hijos. He intentado superar la crisis de mi matrimonio pero hoy comprendo que la separación, aunque dolorosa, ya no es evitable. Seguiré unido a Ilary en la educación de nuestros maravillosos tres hijos, siempre con gran respeto por mi mujer», comenzó escribiendo Totti.

Rumores de infidelidad

El divorcio llega meses después de que Totti fuera acusado de ser infiel a su esposa con una conocida economista italiana, una noticia que el ex futbolista negó en su momento rotundamente para proteger a su familia. La prensa del país transalpino publicó ese supuesto affaire de Totti con Noemi Bocchi, conocida también en el mundo del fútbol italiano por que su ex marido es directivo de la SSD Tivoli Calcio 1919, con la que podría haber mantenido una relación paralela

«El proceso de separación quedará como un hecho privado y no seguirán otras declaraciones por mi parte. Invito a todos a evitar especulaciones y sobre todo, a respetar la privacidad de mi familia», dijo por su parte la modelo y ya ex mujer de Totti en su comunicado, dejando claro que no va a entrar a valorar las informaciones que salgan a partir de ahora sobre ella o Totti.

