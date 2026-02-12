Dos muertos y un herido grave tras un incendio en un edificio de Jávea

Dos personas han muerto y una tercera está grave tras un incendio declarado este jueves por la tarde en una vivienda del municipio alicantino de Jávea. El fuego se originó en un piso del edificio, un complejo residencial de siete plantas, y ha provocado la evacuación de 40 personas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, así como unidades sanitarias del SAMU y fuerzas de seguridad.

A su llegada, los equipos de extinción trabajaron para sofocar las llamas y evacuar a los vecinos del edificio, mientras los servicios médicos atendían a las víctimas.

Dos personas fueron halladas muertas en el interior de la vivienda afectada, mientras que una tercera fue trasladada en estado grave a un hospital.

Por el momento, no han trascendido las identidades de las víctimas ni las causas del incendio, que están siendo investigadas. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y han abierto diligencias para esclarecer el origen del fuego.

Se espera que en las próximas horas las autoridades faciliten más información sobre las circunstancias del incendio y el estado del herido.