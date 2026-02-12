Horario y premios del Sorteo Extraordinario de San Valentín de Lotería Nacional 2026

El Sorteo Extraordinario de San Valentín se ha convertido, con los años, en una de esas fechas importantes dentro de los Sorteos de la Lotería Nacional, ya que mezclan tradición, azar y un toque emocional. Es un sorteo relativamente reciente si se compara con el de Navidad o el del Niño, pero su crecimiento en demanda demuestra que ha encontrado un hueco propio entre quienes buscan un décimo especial para regalar o simplemente quieren probar suerte en un momento simbólico del año.

Para la edición de 2026, la organización mantiene el formato habitual de los extraordinarios de invierno con una emisión limitada, precio por décimo de 15 euros y una estructura de premios mucho más amplia que la de los sorteos regulares de los sábados. Aunque no alcanza los niveles millonarios de diciembre, lo cierto es que el volumen total supera los 100 millones de euros, una cifra que atrae tanto a jugadores habituales como a quienes sólo participan en fechas puntuales. Ese carácter de ser un sorteo especial o puntual es parte de su encanto, porque muchos lo compran como regalo o incluso lo comparten entre amigos, reforzando esa imagen de sorteo para dos, aunque la realidad es que cualquiera puede ganar.

El interés por este sorteo crece cada año dada la facilidad para comprar décimos online, la mayor visibilidad en administraciones y el hecho de que algunos números se agoten con antelación han contribuido a que el Sorteo de San Valentín tenga cada vez más seguimiento mediático. A diferencia de otros sorteos extraordinarios, la fecha no cambia: siempre se celebra el sábado más cercano al 14 de febrero y, en este caso, coincide exactamente con el propio día de San Valentín, lo que probablemente aumentará la participación. Con esa previsión, y con las series ya emitidas, estas son las claves principales del sorteo de 2026: el horario y la distribución completa de premios.

Horario del Sorteo Extraordinario de San Valentín 2026

La cita está fijada para este sábado 14 de febrero de 2026, a partir de las 13:00 horas y en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid. La duración aproximada es de unos 40 minutos, según el ritmo de las extracciones

El sorteo no varía respecto a los años anteriores: un bombo principal para las cinco cifras del número, otro para las fracciones y series vinculadas al Premio Especial, y diferentes extracciones dedicadas a las terminaciones, centenas, aproximaciones y reintegros. Todo el proceso está supervisado por interventores y notarios, siguiendo el protocolo habitual de la institución.

Premios del Sorteo Extraordinario de San Valentín 2026

Aunque la mayoría de miradas se van directamente al Premio Especial, que es el más alto del sorteo, conviene recordar que el reparto es mucho más amplio. De hecho, una parte significativa del atractivo de este extraordinario está en que ofrece muchas combinaciones posibles para ganar. Estos son los premios más destacados:

Premios principales

Premio Especial acumulado: 14.870.000 € al décimo

(requiere acertar número, serie y fracción exacta)

14.870.000 € al décimo (requiere acertar número, serie y fracción exacta) Primer Premio : 130.000 € al décimo

: 130.000 € al décimo Segundo Premio: 25.000 € al décimo

El Premio Especial es siempre el objetivo más difícil, ya que depende de una serie y una fracción concretas. Sin embargo, es también la cantidad que más titulares genera y la que ha convertido este sorteo en un candidato habitual para regalos de San Valentín.

Premios por aproximación

Una característica interesante de Lotería Nacional es la figura de las aproximaciones, que premian a quienes se quedan a un solo número del primero o del segundo premio:

2.400 € al décimo para los números anterior y posterior al primer premio

al décimo para los números anterior y posterior al primer premio 1.532,50 € al décimo para los que flanqueen el segundo premio

Estas cantidades suelen ser muy celebradas porque, sin acertar el número principal, permiten obtener un premio bastante generoso.

Centenas, terminaciones y premios inferiores

Aquí es donde se multiplica la cantidad de décimos premiados:

75 € al décimo por coincidir con la centena del 1.er o 2.º premio

al décimo por coincidir con la 75 € si coinciden las tres últimas cifras del primer premio

si coinciden las 30 € si coinciden las dos últimas cifras del primer premio

si coinciden las 375 €, 75 € o 30 € para las terminaciones especiales de cuatro, tres o dos cifras

según las extracciones correspondientes

Reintegros

El sorteo reparte tres reintegros, uno correspondiente a la última cifra del primer premio y dos asociados a extracciones adicionales. Cada reintegro devuelve 15 euros, es decir, el importe completo del décimo.

Series emitidas y precio del décimo

La estructura para 2026 mantiene la emisión en diez series, cada una compuesta por 100.000 billetes. El valor de cada billete es de 150 euros, dividido en décimos de 15 euros.

Este precio se ha consolidado como estándar para los extraordinarios de invierno, y aunque es más alto que el de los sorteos normales, se justifica por el volumen de premios que se reparte y por el carácter especial de la fecha para celebrar, en este caso, el Día de los Enamorados y de ahí que sean muchos que aprovechen para regalar un décimo junto al regalo de San Valentín.