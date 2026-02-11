Sorteo Extraordinario San Valentín 2026: ¿Dónde comprar el cupón para el sorteo de la Lotería Nacional?

El mes de febrero es el mes como sabemos, del amor, ya que se celebra el Día de San Valentín o Día de los Enamorados. De este modo, son muchas las personas que de cara al próximo 14 de febrero buscan ahora el regalo perfecto y entre todas las opciones, hay un detalle que últimamente se repite mucho y que no es otro que regalar un décimo del sorteo de San Valentín. Hay quien lo hace por tradición, quien busca un número con significado personal y quien simplemente quiere probar suerte en uno de los extraordinarios más esperados del año, organizado por Loterías y Apuestas del Estado.

Y este 2026 el Sorteo de San Valentín vuelve con cifras que llaman la atención incluso a quienes no suelen jugar. El Premio Especial asciende a 15 millones de euros para un único décimo, algo que convierte la cita en uno de los sorteos más comentados del mes. Además, este año cae en sábado, un detalle que siempre anima la participación porque mucha gente aprovecha la mañana para comprar el número. Quien quiera seguirlo en directo tendrá que estar pendiente de una franja muy concreta. El sorteo está fijado para el sábado 14 de febrero, y las extracciones se realizan entre las 13:00 y las 13:30 horas. Los primeros resultados se conocen prácticamente al momento. Todo se celebra, como es habitual, en el Salón de Sorteos de la entidad en Madrid, con el sistema de bombos múltiples que caracteriza estos extraordinarios, pero si deseas saber más sobre este sorteo toma nota, porque te ofrecemos todos los detalles:

¿Cuándo es el Sorteo Extraordinario de San Valentín 2026?

El Sorteo de San Valentín de 2026 se celebrará este sábado 14 de febrero, coincidiendo con el Día de los Enamorados. El horario se mantiene como en años anteriores:

Entre las 13:00 y las 13:30 horas se realizan las extracciones principales y los resultados empiezan a publicarse pocos minutos después.

El sorteo tendrá lugar en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid, y se celebrará mediante el sistema de bombos múltiples.

¿Dónde comprar el cupón del Sorteo de San Valentín?

Puedes comprar el décimo en distintos canales. La mayoría de jugadores optan por las vías oficiales y algunos por administraciones conocidas que ofrecen venta online. Estas son las opciones:

Administraciones físicas de la Lotería Nacional. Cualquier punto de venta autorizado de Loterías y Apuestas del Estado dispone de décimos para este sorteo extraordinario. Suelen agotarse rápido en algunos números, por lo que conviene no esperar a los últimos días.

Cualquier punto de venta autorizado de Loterías y Apuestas del Estado dispone de décimos para este sorteo extraordinario. Suelen agotarse rápido en algunos números, por lo que conviene no esperar a los últimos días. Web oficial de Loterías y Apuestas del Estado . En la plataforma oficial puedes comprar el décimo en formato digital, guardarlo en tu cuenta y comprobarlo allí después del sorteo. Es la opción más segura para evitar falsificaciones y garantiza la validez del resguardo.

. En la plataforma oficial puedes comprar el décimo en formato digital, guardarlo en tu cuenta y comprobarlo allí después del sorteo. Es la opción más segura para evitar falsificaciones y garantiza la validez del resguardo. Administraciones con venta online. Muchas administraciones conocidas permiten adquirir el décimo desde sus páginas web. Algunas, como La Gata Loca, han confirmado disponibilidad y venta anticipada para 2026, aunque siempre conviene comprobar que se trata de un punto autorizado.

Muchas administraciones conocidas permiten adquirir el décimo desde sus páginas web. Algunas, como La Gata Loca, han confirmado disponibilidad y venta anticipada para 2026, aunque siempre conviene comprobar que se trata de un punto autorizado. Venta anticipada en terminales autorizados. Bares, estancos y otros establecimientos integrados en la red de puntos SELAE también ponen a la venta los décimos del extraordinario, aunque pueden disponer de menos números.

El precio es el habitual: 15 euros por décimo.

¿Qué premios reparte el Sorteo de San Valentín?

Es uno de los extraordinarios más rentables para el jugador, porque reparte el 70 % de la emisión total en premios, más de 100 millones de euros distribuidos entre todas las series. Los principales premios son:

Premio Especial: 15.000.000 € a un único décimo

Primer Premio: 130.000 € al décimo

Segundo Premio: 25.000 € al décimo

Se añaden aproximaciones, terminaciones y reintegros que multiplican las opciones de obtener una cantidad menor, pero igualmente atractiva para quienes juegan por ilusión o por tradición.

¿Cómo funciona la emisión de este sorteo?

La edición del sorteo extraordinario de San Valentín está formada por:

10 series

100.000 billetes por serie

Precio por billete completo: 150 €

Precio por décimo: 15 €

Este sistema permite que haya un único décimo agraciado con el Premio Especial, algo que diferencia al sorteo de San Valentín de otros extraordinarios más repartidos.

¿Por qué este sorteo es tan popular?

Más allá de la cuantía del premio, el sorteo se ha convertido en parte del imaginario del Día de los Enamorados. Muchos optan por regalar un número con una fecha especial, otros comparten el décimo entre varias personas y hay quienes lo compran solo por tradición. Su formato corto y su franja horaria, con resultados casi inmediatos, también lo hacen muy accesible para quienes siguen el sorteo en directo.

¿A qué hora se pueden comprobar los resultados?

Los números ganadores se publican el mismo sábado, entre las 13:00 y las 13:30 horas, justo después de las extracciones. La comprobación puede hacerse:

En la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado

oficial de Loterías y Apuestas del Estado En administraciones autorizadas

autorizadas En portales especializados en resultados de Lotería Nacional

Recuerda además que también en Okdiario podrás consultar el resultado en cuando se celebre el sorteo en directo.

¿Cuándo cierran las ventas del sorteo?

El cierre suele producirse entre una y dos horas antes del sorteo, aunque depende del canal.