Alerta San Valentín: si sólo vas a ver una película romántica tiene que ser esta

Se acerca San Valentín y todos estamos buscando esa película super romántica perfecta para el Día de los enamorados. En las plataformas de streaming se pueden encontrar un gran número de películas románticas como, por ejemplo, Tienes un email, Cuatro bodas y un funeral, Algo para recordar, Notting Hill, Gente que conocemos en vacaciones o Jane Austen arruinó mi vida. Una de las comedias románticas más desconocidas es Una cuestión de tiempo que cuenta la historia de Tim, un joven que a sus 21 años descubre que puede viajar en el tiempo y cambiar lo que ocurre y decide utilizarlo para encontrar una novia. Lo que no sabe es que también puede producir un efecto mariposa que cambie de nuevo su vida. Los protagonistas de Una cuestión de tiempo son los actores Rachel McAdams, Domhnall Gleeson y Bill Nighy, al que todos conocemos por su papel en La librería y puede ser una buena opción para San Valentín.

La película Una cuestión de tiempo se estrenó en los cines en 2013 y ha sido escrita y dirigida por Richard Curtis, conocida por su trabajo en otras cintas románticas como Notting Hil, Cuatro bodas y un funeral y Love Actually. La típica historia de chico conoce a chico pero en la que también tienen un papel de peso otros elementos como los viajes en el tiempo y la posibilidad de tener segundas oportunidades para poder conquistar a la mujer de su vida y lograr por fin ser feliz. La cinta Una cuestión de tiempo se puede alquilar actualmente en las plataformas de streaming en Prime Video y Apple TV.

¿De qué trata la película Una cuestión de tiempo?

El protagonista de esta cinta es Tim Lake, un joven de 21 años de la localidad inglesa de Cornualles que vive en una casa en la playa con su padre, su madre, su tío y Kit Kat, su disipada hermana. Aunque Tim vive tranquilo y feliz con su familia, le gustaría tener ya una novia. Pero hay un problema: siempre mete la pata con las chicas y no tiene muchas oportunidades de encontrar novia.

Un día su padre le cuenta un secreto: los hombres de su familia tienen el don especial de viajar en el tiempo. Aunque también su padre le informa de que solo pueden viajar a lugares y momentos en los que hayan estado antes y suele ser muy útil para lograr fama o dinero y que también puede crear un “efecto mariposa”. A Tim no le importa porque lo que quiere es utilizarlo para encontrar una novia. Para lograrlo, según le cuenta su padre, Tim solo tiene que meterse en un sitio oscuro y cerrar los puños. Tim elige un oscuro armario y, ante su sorpresa, logra viajar en el tiempo.

Aunque al principio todo parece sencillo y Tim decide utilizar para conquistar a Mary, la chica de sus sueños, pronto se dará cuenta de que todo se puede complicar en un momento. El efecto mariposa se desata y Tim tendrá que hacer todo lo posible por recuperar a Mary. Los dos vivirán una gran aventura hasta poder encontrarse en el mismo momento y espacio. Además, Tim tendrá que descubrir que ese poder familiar no puede solucionarlo todo y que el secreto de la felicidad se encuentra en disfrutar de las pequeñas cosas de la vida.

El reparto de esta romántica película

Los protagonistas de esta cinta son los actores Domhnall Gleeson que interpreta el papel de Tim Lake, al que hemos visto en producciones como The Kitchen, Echo Valley o The Paper, y Rachel McAdams que da vida Mary y a la que conocemos por su trabajo en las producciones Perfect Pie o Doctor Strange, Además, el conocido actor Bill Nighy interpreta el papel del padre James Lake, el que le cuenta el secreto familiar que le puede cambiar la vida.

En el reparto de la película Una cuestión de tiempo están también los actores Tom Hollander que da vida a Harry Chapman, Lindsay Duncan a Mary Lake, Margot Robbie a Charlotte, Lydia Wilson a Kit Kat, Richard Cordery al Tío Desmond, Joshua McGuire a Rory, Tom Hughes a Jimmy Kincade, Vanessa Kirby a Joanna, Will Merrick a Jay, Lisa Eichhorn a Jean, Richard Griffiths al abogado defensor y Jenny Rainsford a Polly, entre otros.

La película Una cuestión de tiempo es romántica y divertida y sorprende con los diferentes giros de la trama y la magnífica interpretación de los actores Domhnall Gleeson y actor Bill Nighy. Esta romántica cinta es una buena opción para los que están buscando una película romántica para San Valentín si quieres ver una comedia entretenida y original.