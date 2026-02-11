Cuenta la leyenda que en el siglo III, el emperador Marco Aurelio Claudio prohibió que los soldados se casaran, porque pensaba que sus hombres tendrían menos miedo a morir en la batalla si no formaban familias. Pero un joven sacerdote llamado Valentín desafió la orden imperial y siguió celebrando matrimonios de militares en secreto. Así nació el mito de San Valentín.

Sea o no cierta la historia, lo que resulta innegable es que el amor es uno de los sentimientos más poderosos. Por algo es el protagonista de tantas películas, canciones o libros que nos hablan, en el fondo, de lo mismo: el deseo de dos personas de crear un proyecto de vida en común. Algo que es mucho más fácil cuando existe un lugar seguro desde el que poder mirar hacia el futuro.

Por ello tiene tanto sentido celebrar el Día de San Valentín con regalos sostenibles que contribuyen a proteger nuestro planeta, que de momento sigue siendo el único escenario de todas las historias de amor. Motivo por el que desde OKGREEN os vamos a sugerir cinco alternativas diferentes de productos y servicios ofrecidos por empresas españolas que destacan por su compromiso ambiental y social.

No regales flores

Pero antes de comenzar con estas recomendaciones, una petición previa: por favor, no regales flores a tu pareja. Como explica en esta entrevista Nicolás Olea, uno de los grandes expertos mundiales en disruptores endocrinos y contaminación ambiental, la mayoría de las flores que se venden por San Valentín han sido cultivadas empleando una excesiva cantidad de pesticidas.

Olea también exige a la UE que establezca «unos límites máximos de residuo (LMR) para la flor cortada, como los que existen para pesticidas en el caso de los alimentos». Dicha medida garantizaría un mayor control de este tipo de tóxicos potencialmente dañinos para nuestra salud.

Cena romántica

Una de las mejores maneras de pasar el Día de los Enamorados con tu pareja es disfrutando de una cena romántica como la que nos propone La Tizná en Sevilla. Hablamos del único restaurante sevillano certificado como ecológico por el CAAE, el comité regulador regional de agricultura ecológica.

Su trayectoria está avalada por múltiples reconocimientos, como el Premio Esencia Sostenible como restaurante más sostenible de España, que logró el pasado año en los Premios Restaurantes con Esencia de American Express, en la categoría de ticket inferior a 50 euros.

Recetario andaluz

En La Tizná emplean únicamente productos frescos, locales, ecológicos y de temporada. Con estos ingredientes elaboran unos platos basados en el recetario tradicional andaluz y en la dieta mediterránea.

Platos como los que componen este menú para San Valentín, que nos sugieren desde el propio establecimiento: «Podríamos empezar con algún vino espumoso natural local, unas ostras de cultivo sostenible de Conil, huevos rosé con salmón certificado ASC (acuicultura sostenible), pastela andalusí de pollo campero sostenible y flan de huevo ecológico del Viso del Alcor con nata y fresas. Todo ello acompañado de algunas copas de vinos ecológicos o naturales locales».

Artesanos de los viajes

También es muy tentadora la idea de organizar una escapada romántica de la mano de una empresa de turismo sostenible y responsable como la valenciana SAÓ Viajes. Como destacan sus responsables: «Diseñamos experiencias que respetan el entorno natural, apoyan la economía local y generan un impacto positivo en los destinos».

«Somos artesanos de los viajes», afirman desde la compañía, que trabaja con pequeños y medianos proveedores para diseñar propuestas con unos criterios muy claros: reducción de la huella ambiental, colaboración con la comunidad, puesta en valor de la cultura local y respeto por las personas que viven en el territorio.

Para San Valentín, recomiendan sus Experiencias Regalo SAÓ, con fecha abierta para poder elegir «cómo y cuándo disfrutar de escapadas que combinan relax, naturaleza, gastronomía y mucho más».

Cosmética natural

Los productos de cosmética natural también son muy demandados por San Valentín. Entre las marcas más prometedoras figura Lamixtura, que para elaborar sus cosméticos utiliza componentes naturales, veganos y libres de tóxicos.

«Formulamos tratamientos de cuidado multifunción, para simplificar rutinas y evitar el consumo innecesario», destacan desde la marca. Generalmente, produce en lotes pequeños para ajustar la producción a la demanda y minimizar excedentes. También pone mucho cuidado en el envoltorio del producto, eligiendo materiales de fácil reciclado y optimizando el tamaño y el envío.

Para el Día de los Enamorados, Lamixtura apuesta por dos de sus productos: su bálsamo Vibrational Beauty Balm, con fórmula vegana y ecocertificada, realizada al 100% con ingredientes de origen natural y más de un 79% upcycled (suprarreciclados); y también Canvas Cream, su crema hidratante, reequilibrante e hipoalergénica, apta para todo tipo de pieles, incluyendo las más sensibles.

Moda sostenible

Regalar ropa siempre es una interesante posibilidad, sobre todo si apostamos por marcas de moda sostenible como Thinking Mu, que elabora sus prendas con materiales responsables —orgánicos, reciclados, biodegradables y regenerados— y mediante procesos de producción que reducen el consumo de agua, energía y residuos.

«Además, mantenemos relaciones duraderas con nuestros proveedores y garantizamos la trazabilidad de cada prenda mediante códigos QR», añaden desde la compañía.

Para este San Valentín, Thinking Mu propone prendas versátiles y duraderas como sus jerséis de punto, sus bolsos y las prendas de su última colección, tanto para hombre como para mujer.

Bombones de chocolate

Y qué mejor forma de terminar esta selección de la manera más dulce, con bombones de chocolate ecológico como los que ofrece Oxfam Intermón. Con este regalo contribuimos además a un objetivo solidario.

«El cacao de estos bombones proviene de diferentes cooperativas de comercio justo», destacan desde la ONG. Este movimiento internacional promueve la obtención de unos ingresos justos y unas condiciones dignas de trabajo y de vida para los productores de cacao, sus familias y su entorno local.

Cambio climático

«Además del aspecto económico, hemos de pensar que la sostenibilidad en el cultivo de cacao es clave para luchar contra el cambio climático. Mientras que la producción intensiva convencional suele generar altas emisiones por deforestación, el cacao de comercio justo apuesta por prácticas respetuosas que protegen la biodiversidad», remarcan desde Oxfam Intermón.

La mayoría de estos bombones se venden tanto en las tiendas físicas como en la tienda online de la ONG.