La reculada histórica de Inés Hernand con Pedro Sánchez: «Sus disculpas no son suficientes»

Inés Hernand ha pasado de ser la fan número uno de Pedro Sánchez a criticarle sin piedad. Después de conocerse la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE, una vez se hizo público un informe demoledor de la UCO, y de la comparecencia de Sánchez pidiendo perdón peor sin asumir responsabilidad alguna, la actual presentadora de La familia de la tele no ha podido defender lo indefendible: «Entiendo que se tengan que dar explicaciones, pero hay cosas que son tan evidentes… Estas disculpas, evidentemente, no son suficientes. La verdad es que sorprende, y mucho, que él no supiera nada de estos negocios cuando dos de las personas más allegadas dentro de su mandato, que eran Ábalos y Cerdán, han estado involucradas en el mismo lío de corrupción. Por el amor de Dios. Sánchez se ha presentado como víctima. A ver, cariño, las víctimas somos los ciudadanos y ciudadanas, que somos quienes, con mucho sudor, entregamos nuestros impuestos y la gestión de los mismos a estos auténticos cutres, corruptos y chorizos», a dicho Hernand, quien recordemos, llamó «icono» al presidente en la alfombra roja de los Goya 2024.

Hernand ha asegurado que: «Enviar este mensaje a la ciudadanía es un poco fuerte. Yo que tengo que estar con el cuello tieso, hago una cosa mal en el curro, no tengo mi certificado digital o cualquier obligación, en general, tiene una penalización de roja directa, de irme al paro, de buscarme la vida, de multa… y esta peña…».

«No entiendo sigan contratando empresas que ya se sabe, y es un hecho probado, que sobornan a autoridades o a cargos públicos», ha añadido además de decir que: «Que no haya consecuencias y que se les siga licitando con una sonrisa es algo que me deja tiesa».

Inés ha aceptado que España se encuentra en un momento «bastante jodido» y que existe una clara «ausencia de referentes de la izquierda».