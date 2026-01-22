En su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha centrado parte de su agenda internacional en la crisis de la Franja de Gaza, impulsando un ambicioso plan de paz y reconstrucción para la región tras dos años de conflicto. Como parte de esa iniciativa, Trump promovió la creación del denominado «Board of Peace» o Junta de Paz, un organismo internacional que él preside y que busca supervisar el alto el fuego, la reconstrucción y la estabilidad en zonas en conflicto, especialmente en Gaza, en el marco de su plan de 20 puntos respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y presentado en el Foro Económico Mundial de Davos a principios de 2026.

El Vaticano está examinando la invitación que el presidente de EEUU, Donald Trump, ha enviado al Papa León XIV para participar en la Junta de la Paz para la Franja de Gaza aunque ha descartado su participación desde el punto de vista financiero.

«Actualmente, estamos examinando el asunto a fondo. Es una cuestión que requiere tiempo para ser evaluada y responder adecuadamente», ha indicado el cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en declaraciones a medios de comunicación, en el marco de la reunión de clausura de las celebraciones del 25 aniversario del Observatorio del Pensamiento Independiente, según ha informado el portal oficial del Vaticano Vatican News.

Parolin ha explicado que «el Papa ha recibido» la invitación de Trump al igual que otros países. «Creo recordar haber leído en el periódico esta mañana que Italia también está considerando unirse. También hemos recibido la invitación al Consejo de Paz para Gaza; el Papa la ha recibido», ha afirmado.

Intervención del Vaticano en el plan Trump

En todo caso, ha aclarado que cualquier intervención del Vaticano no sería financiera. «Simplemente, no estamos en condiciones de hacerlo. Nuestra situación difiere de la de otros estados, por lo que será una consideración diferente», ha añadido.

Estados Unidos ha trasladado a las figuras que serán parte de la Junta de Paz para la Franja de Gaza creada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que, si quieren ser integrantes «permanentes» del organismo tendrán que pagar una cuota de mil millones de dólares (cerca de 860 millones de euros), una cantidad que sería destinada a financiar la reconstrucción del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

Fuentes oficiales estadounidenses han especificado en declaraciones concedidas que «no hay un requisito» para realizar esta contribución para unirse y han subrayado que el documento fundacional de la junta «simplemente dice que, si se contribuye con mil millones de dólares, se es miembro permanente, en lugar de miembro durante tres años».