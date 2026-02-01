Bombazo legal: ¿Tienen que devolver los jubilados la subida de las pensiones de enero?

Devolver los jubilados la subida de pensiones de enero, es algo que preocupa a media España, en este bombazo legal que lo cambia todo. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en esto días que tenemos por delante. Por lo que, tendremos que empezar a ver llegar un cambio en los bolsillos de los más vulnerables que acabará en nada en estos días que tenemos por delante.

Llega un importante bombazo legal

La realidad es que España ha visto como en poco tiempo se ha pasado de la euforia de un aumento de las pensiones a una decepción al ver cómo se tumbaba el decreto correspondiente. Con un gobierno que necesita de apoyos externos para poner en marcha algunos elementos.

Devolverán los jubilados el dinero cobrado de más en enero

Tal y como nos explican los expertos de la OCU: «El martes 27 de enero de 2026, el Congreso rechazó la convalidación del real decreto-ley “ómnibus” que incluía, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones. La votación salió adelante con 178 votos en contra y 171 a favor, y varios grupos justificaron su “no” por ir la subida de las pensiones mezclada con otras medidas con las que discrepan, pidiendo que se vote por separado. Lo más probable es que se repita un desenlace similar, dado que muchos grupos afirman no oponerse a la subida en sí;que el Gobierno negocie y apruebe cuanto antes una nueva norma (sea un texto “troceado” o un nuevo paquete acordado) para evitar cualquier impacto en el importe de las pensiones. De hecho, el propio Ejecutivo traslada que busca una solución antes de febrero, como ocurrió el año pasado». Los puntos que estos expertos se encargan de poner sobre la mesa:

Las pensiones contributivas de la Seguridad Social y las pensiones ordinarias y extraordinarias del Régimen Especial de Clases Pasivas del Estado (funcionarios y militares de carrera, miembros del Gobierno…) se revalorizan con carácter general un 2,7%, que es la inflación media entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. El mes de enero se cobrará ya con la subida correspondiente; son los siguientes meses los que están pendientes de que se aclare la situación.

El complemento para la reducción de la brecha de género es de 36,90 euros mensuales.

La pensión máxima sube a 3.359,6 euros mensuales por catorce pagas, frente a los 3.267,6 euros de 2025. La subida corresponde al IPC más un 0,115% adicional.

Las pensiones mínimas se incrementarán en torno a un 7%, al igual que las pensiones de vejez e invalidez (SOVI). No obstante, este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentarán entre un 11% y un 11,5%, al igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Por lo que, siguiendo con la OCU, deberemos empezar a tener en consideración este tipo de elementos que llegan y que pueden acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Esta subida no se devolverá ni se compensará ya ha llegado a los bolsillos de los pensionistas para quedarse.