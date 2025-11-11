No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 10 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Bahar se queda profundamente descolocada al conocer la noticia de que Evren va a tener un hijo. Tanto es así que no duda en comenzar a beber, llegando a despertarse al día siguiente en la piscina. Aziz no puede evitar extrañarse con el comportamiento que ha mostrado su madre. Es más, empieza a preguntarse si todavía quiere a Evren.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie turca que se emite los lunes y los martes en Antena 3 van a poder ser testigos de cómo Seren y Aziz han comenzado con los trámites de su divorcio. Pero no todo queda ahí, puesto que la nueva residente del hospital se ha mostrado profundamente interesada en él. Es más, no puede evitar alegrarse muchísimo de que su relación está rota. En cuanto a Umay, se muestra profundamente feliz con Yusuf, pero, a su vez, no puede evitar tener muchísimo miedo. Entre otras tantas cuestiones, porque tiene claro que no soportaría hacer frente a otra ruptura después de lo mucho que ha tenido que sufrir por culpa de Cem. Es algo que no estaría dispuesta a tolerar, ni mucho menos.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 11 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia que se emite en Antena 3 van a ser testigos de cómo Bahar se ve en la obligación de hacer frente a una intervención tremendamente complicada. Eso sí, lo hace bajo la atenta supervisión de Harun, que se muestra pendiente de que cometa hasta el más mínimo fallo.

Por si fuera poco, la doctora se entera de que Aziz y Seren están pensando en divorciarse, y les dice que no pueden hacerlo. Entre otras cuestiones porque considera que sus hijos son demasiado pequeños para crecer con unos padres separados. Todo ello mientras Yusuf decide preparar una sorpresa muy especial a Umay.

En cuanto a Çagla, es evidente que es incapaz de superar la muerte de Tolga. Es más, teme que, por mucho que pasen los años, sea absolutamente incapaz de olvidarle. ¿Conseguirá superar este duro bache, a pesar de todo? No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.