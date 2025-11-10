No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 4 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos observado cómo Naz ha dado el paso de confesar a Evren que está embarazada. Como es de esperar, él se queda completamente en shock. Eso sí, le deja claro que está dispuesto a cuidar del bebé, pero no de retomar la relación sentimental. Por si fuera poco, quiere hablar con Bahar respecto a lo ocurrido, pero nada sale como esperaba, ni mucho menos.

Lejos de que todo quede ahí, Aziz y Umay son incapaces de superar la muerte de su padre. Es más, él se está comportando como su padre, puesto que pasa horas en el hospital para tratar de evadirse de sus problemas. Una nueva residente llega al hospital y se muestra profundamente interesada en Aziz, mientras que Seren regresa a casa y todos la acogen con mucho cariño. Todos menos su marido. Motivo por el cual Seren se muestra decidida a divorciarse para evitar que ambos se sigan haciendo más daño. En cuanto a Bahar, se siente muy agobiada con Harun, el nuevo médico jefe. Entre otras cuestiones, porque no para de infravalorar su trabajo y está empeñado en echarla de la fundación. Es más, la doctora tiene que operar y, tras un bloqueo provocado por Harun, acaba abandonando el quirófano.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 10 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a ser testigos de cómo Bahar se queda sin palabras al enterarse de que Evren va a tener un hijo. Hasta tal punto que no duda en empezar a beber. Al día siguiente, despierta en la piscina. Aziz se muestra extrañado por el comportamiento de su madre. Tanto es así que no puede evitar preguntarse si todavía quiere a Evren.

Por si fuera poco, Aziz y Seren comienzan los trámites de su divorcio, mientras la nueva residente no puede evitar mostrar cierto interés en él. Es más, se siente dichosa al saber que su relación está completamente rota. Umay siente felicidad con Yusuf, pero tiene mucho miedo, puesto que no sería capaz de aguantar una nueva ruptura. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.