No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 3 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han visto que Bahar tiene que cuidar a toda la familia para tratar de ayudarles a salir adelante después de la repentina muerte de Timur. Por si fuera poco, Çagla se desmorona al enterarse de que ha perdido a Tolga. Tanto es así que se siente verdaderamente incapaz de retomar su trabajo. Naz se entera de que está embarazada y, a pesar de que ha decidido que quiere tener al bebé, es consciente de que debe decírselo a Evren.

A pesar de todo, el doctor y Bahar han decidido darse una nueva oportunidad. Eso sí, optan por verse a escondidas, puesto que ella no tiene ni la más mínima idea de cómo contárselo a sus hijos. Al fin y al cabo, cree que no es el momento perfecto para comunicarles esta noticia ahora que han perdido a su padre para siempre. En cuanto a Naz, a pesar de haber pasado por una de las etapas más complicadas de su vida, ha decidido volver a abrir su restaurante. Es por eso que invita a todo el hospital para que asista a la inauguración. Todo ello mientras un nuevo médico jefe llega al hospital. Bahar ya le conocía de su etapa en la facultad, puesto que fue su compañero. Cabe destacar que no guarda muy buen recuerdo de él, ni mucho menos.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 4 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a ser testigos de cómo Naz ha confesado a Evren que está embarazada. Él no puede evitar quedarse completamente en shock por la noticia. Aun así, ha dejado claro a Naz que está dispuesto a cuidar al bebé, pero no quiere retomar su relación sentimental.

Lejos de que todo quede ahí, el doctor quiere hablar con Bahar respecto a lo sucedido, pero nada sale como imaginaba, ni mucho menos. Aziz y Umay son incapaces de superar la muerte de su padre, mientras que él está empezando a comportarse como Timur. Entre otras cuestiones, porque pasa las horas en el hospital para tratar de no pensar en sus problemas.

Una nueva residente llega al hospital y se muestra interesada en Aziz, mientras que Seren regresa a casa y todos la acogen con mucho cariño. Todos menos su marido. Finalmente, Seren ha tomado la importante decisión de divorciarse antes de que ambos sigan haciéndose daño. No te pierdas el nuevo capítulo de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.