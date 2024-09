Tyler, The Creator debutará en el cine con Timothée Chalamet gracias a ‘Marty Supreme’

La conexión entre la escena musical y el celuloide puede llegar a ser muy estrecha. Sino que se lo digan a figuras como Barbra Streisand, Cher o Lady Gaga. Una retroalimentación producida en parte gracias a lo tradicionalmente «completas» en términos artísticos que han sido siempre las estrellas norteamericanas. Aunque la conexión también trasciende lo participativo e incluso, en el campo del subgénero, el cine está viviendo en los últimos años una tendencia por realizar biopics musicales de las grandes leyendas de la música. Ahora, la última conexión entre ambas artes tiene un claro componente del rap alternativo y en general, de la música urbana. Tyler, The Creator debutará en el cine de la mano de Timothée Chalamet y su nuevo biopic para A24, Marty Supreme.

El respetado ganador del Grammy participará en la segunda película en solitario de Josh Safdie. El hermano mayor del dúo de cineastas volverá a trabajar con el sello independiente con el que ya ha firmado obras maestras de la talla de Good Time y Diamantes en bruto. En estas dos, el director contó con rostros tan reconocibles por el público como Robert Pattinson y Adam Sandler, pero quizás Safdie nunca ha concentrado a figuras tan actuales y tan de rigurosa moda como el caso de Marty Supreme. Así, al mismo tiempo en el que Ben Safdie (su otra mitad cinematográfica) rueda The Smashing Machine con Dwayne Johnson y Emily Blunt, Josh juntará a uno de los artistas emergentes más creativos del panorama musical, al joven actor más taquillero del momento y a una Gwyneth Paltrow que regresa a la pantalla seis años después de su periplo superheroico en Marvel. La incorporación de Tyler, The Creator ofrece a Marty Supreme el aliciente de contar con un gran grupo de fans deseosos de ver cómo se desenvuelve a nivel interpretativo su artista favorito.

No es por otra parte, la primera vez en la que el primogénito de los Safdie trabaja con una superestrella de dicha industria. En la anteriormente mencionada Diamantes en bruto apareció The Weeknd interpretándose a sí mismo (no dejándose en gran lugar, por cierto). Una aparición que debió despertar cierto interés por el terreno de la actuación, ya que posteriormente sus videoclips estarían muy influenciados por varios géneros y títulos del mundo del cine, además de crear y protagonizar la malograda serie de HBO, The idol. Quién sabe si su participación en Marty Supreme llevará al rapero californiano a introducirse todavía más en el séptimo arte.

¿De qué trata ‘Marty Supreme’?

Los detalles de la trama en torno a Marty Supreme se mantienen en secreto desde que se anunció el proyecto a mediados de julio. No obstante, poco a poco se han ido filtrando datos y se espera que en realidad, esta sea una película biográfica inspirada en la vida real de Marty Reisman. Un campeón de ping-pong que ganó 22 títulos entre 1946 y 2002, tras una larguísima carrera como profesional. Reisman hizo historia al ser el jugador de mayor edad en ganar una competencia nacional abierta, cuando se llevó el trofeo en el Campeonato Nacional de Hardbat en Estados Unidos.

El longevo deportista murió una década después de retirarse profesionalmente del deporte de mesa, pero no parece que Marty Supreme vaya a ser un biopic al uso, ni siquiera una historia que abarque tantos años. Dada la juventud de Chalamet, presumiblemente la cinta se inspirará en los primeros años como jugador. Todavía se desconocen los papeles que tendrán tanto Paltrow, como Tyler, The Creator. Por suerte es algo que conoceremos más pronto que tarde, pues el proyecto está pensado para estrenarse a lo largo de 2025.

¿Quién es Tyler, The Creator?

Tyler, The Creator es una de las mentes creativas más importantes del siglo XXI. Su innovación en el género del hip-hop lo ha convertido en un referente a escala mundial, a pesar de que sus estándares en la creación de sus discos no responden a una condición estrictamente comercial. Además es compositor, productor, director y diseñador que comenzó su carrera musical en 2007 fundando el colectivo Odd Future. En el apartado cinematográfico Tyler también tiene créditos, pues junto a sus compañeros de Odd Future creó la serie de televisión cómica Loiter Squad.

En su lado fílmico ha lanzado seis álbumes de estudio, siendo ‘Call Me If You Get Lost’ el más reciente. Tyler, The Creator se suma de este modo a la gran cantidad de artistas musicales de la actualidad que han ido incorporándose a los principales proyectos de Hollywood, como Harry Styles, Dua Lipa, Rina Sawayama o Charlie xcx, quien se incorporó hace poco a I Want Your Sex, la próxima película de Gregg Araki con Olivia Wilde y Cooper Hoffman.