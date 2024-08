Gwyneth Paltrow vuelve a la actuación de la mano de Josh Safdie y Timothée Chalamet

Tras más de un lustro sin aparecer en la gran pantalla, Gwyneth Paltrow volverá al celuloide a través del sello independiente A24. Un salto interpretativo de una estrella que en sus últimos proyectos ha estado íntegramente ligada al UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), dejando de lado su vena interpretativa más arriesgada y artística. Ese giro a sus 51 años, responde además a lo estimulante que está resultando la nueva productora de moda tanto para los grandes cineastas como para los pequeños y grandes actores, sumándose así a una larga lista de nombres como Dwayne Johnson, Keanu Reeves o Jennifer Lawrence que protagonizarán varias historias bajo la marca audiovisual «de moda» en la industria.

Concretamente, la ganadora del Oscar por Shakespeare in love acompañará a Timothée Chalamet en la cinta biográfica Marty Supreme. Una narración verídica sobre un campeón histórico del mundo del ping pong, dirigido por Josh Safdie, la mitad creativa del dúo de hermanos que nos brindó obras maestras como Goodtime y Diamantes en bruto. Desde luego, la garantía de tener tras las cámaras a uno de los Safdie asegura una interpretación intensa por parte del reparto, lo cual seguramente termine ofreciéndonos una versión alternativa de los papeles a los que la norteamericana nos tiene acostumbrados. Volviendo a contar con Ronald Bronstein como su guionista de confianza, el mayor de los hermanos rueda su segunda propuesta en solitario, tras el estreno en 2008 de The Pleasure of Being Robbed. Todavía sin una fecha fijada, se espera que Marty Supreme llegue a los cines de todo el mundo a lo largo de 2025.

Gwyneth Paltrow: ¿Adiós a Marvel?

Desde que repitió brevemente su papel de Pepper Potts en Vengadores: Endgame en 2019, Gwyneth Paltrow tomó cierta distancia respecto a Hollywood, aunque terminó apareciendo al año siguiente en la serie The Politician. Sin embargo, la actriz de películas como Seven o Los Tenenbaums terminaría señalando que no extrañaba actuar en la gran pantalla y que en el futuro, lo que realmente le motivaba era estar presente en alguna obra de Broadway. De una forma un tanto irónica, en su momento aseguró del mismo modo que el único que podía hacer que volviese a la actuación era su ex compañero de reparto, Robert Downey Junior, el cual regresará al UCM próximamente como el villano Mr. Doom.

La estrella por otro lado, nunca ha estado muy atenta a lo que sucede dentro de las historias de la franquicia de Disney, pero sería extraño que los hermanos Russo no intentasen jugar la carta de ver cómo su personaje en el mundo marvelita reacciona al ver al padre de su hija en la ficción, reconvertido en uno de los antagonistas más poderosos del mundo de las viñetas. A pesar de su indiferencia con el cine de superhéroes, Paltrow casi siempre ha acudido al set cuando el equipo de Kevin Feige se lo ha pedido, sin importar lo pequeña que fuese su participación. Por eso, no sería nada extraño volver a verla dirigiendo Industrias Stark en alguna escena clave de futuras películas sobre Los Vengadores.

El motivo de no extrañar la actuación

Marty Supreme estará producida por Eli Bush y Anthony Katagas, mientras que Bronstein, Safdie y Chalamet coproducirán el filme biográfico junto a A24. Por el momento, Paltrow no se ha pronunciado sobre su incorporación al relato y se desconoce qué rol interpretará.

Un fichaje que desde luego, contrasta con sus palabras en 2022, cuando contó en el programa Today por qué no extrañaba en absoluto la rutina de cuando estaba con proyectos de actuación en marcha: «El equipo siempre está intentando que haga una película, pero realmente me encanta lo que hago. Y me encanta lo inmediato que es y cómo, ya sabes, somos capaces de crear un producto de la nada en el que creemos tanto». Con su labor en la actualidad, la actriz se refiere a su trabajo como empresaria de su marca, la línea de moda Goop Label. Por otro lado, su deseo de pasar por las tablas de Broadway se debe a una promesa personal que le hizo a su madre, la también actriz Blythe Danner (Los padres de ella, El príncipe de las mareas).

¿De qué trata ‘Marty Supreme’?

Todavía no hay nada que verifique que Marty Supreme sea una cinta biográfica oficial sobre Marty Reisman, no obstante todo apunta en esta dirección. En teoría la historia versará sobre la vida de este campeón de ping pong norteamericano, ganador de 22 títulos dentro de la disciplina entre los años 40 y principios de la primera década del siglo XXI. Será el segundo proyecto biográfico al que se enfrente Chalamet después de A Complete Unknown, donde asumirá el papel de un joven Bob Dylan. En 2026 será por última vez Paul Atreides en Dune: Mesías.