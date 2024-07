‘Marty Supreme’: Timothée Chalamet se pondrá a las órdenes de Josh Safdie

Ha sido el Lisan al Gaib para una superproducción como Dune y el próximo año, lo veremos dando vida al músico Bob Dylan en A complete Unknown, pero Timothée Chalamet no ha perdido todavía su interés en seguir haciendo cine independiente. Así, el nominado al Oscar se pondrá a las órdenes de Josh Safdie en Marty Supreme, una cinta que producirá él mismo junto al sello A24 retratando la vida de un campeón profesional del mundo del ping pong y, siendo la segunda propuesta del cineasta en solitario y la primera desde que en 2019 estrenó Diamantes en bruto, junto a su hermano Ben Safdie.

Por el momento y como viene siendo habitual en proyectos tan verdes, la trama se mantiene en secreto. Aunque sabemos que la historia girará en torno a un jugador ficticio, gracias a un guion original coescrito entre el propio Safdie y Ronald Bronstein. Este último ha sido el acompañante literato de la dupla de hermanos desde sus primeros cortometrajes e incluso, protagonizó la ópera prima de ambos, Go Get Some Rosemary. A partir de ahí, Bronstein ha sido un inseparable de la filmografía de los realizadores estadounidenses, incluyendo la anteriormente mencionada Diamantes en bruto y Good Time. Del mismo modo, el guionista ha escrito The Smashing Machine, el estreno en solitario como director de Ben Safdie.

‘Marty Supreme’: ¿Marty Reisman?

En principio no está confirmado y, a pesar de que el informe de los medios apunta a una historia original, el filme podría estar inspirado de alguna forma en la vida de Marty Reisman. Un campeón de ping pong que ganó 22 títulos en la disciplina entre finales de los años 40 y el 2002. Además, consiguió cinco medallas de bronce en los Campeonatos Mundiales de Tenis de Mesa a lo largo de su carrera. Igualmente, Reisman destacó por ser el jugador de mayor edad en ganar una competición nacional abierta en un deporte de pala, mientras competía en el Campeonato Nacional de Hardbat de Estados Unidos. El célebre deportista falleció en 2012. La historia de Reisman ya se reflejó en 2014 a través del documental para televisión, El rey del Ping Pong.

Junto a Chalamet, en la producción encontraremos a los propios Safdie y Bronstein, quienes se juntarán a Eli Bush y Anthony Katagas de A24. Marty Supreme será la cuarta colaboración entre el protagonista de Call me by your name y el sello independiente, después de la participación del actor en Retales de una vida, Noches de verano y Lady Bird. Antes de que se anunciase el proyecto, se rumoreaba con la participación de Chalamet en la producción que los Safdie tienen con Netflix, con Adam Sandler y Megan Thee Stallion como protagonistas. Sin embargo, esa propuesta ha quedado completamente paralizada. Marty Supreme será el segundo largometraje en solitario para Josh Safdie tras su debut en 2008 con The Pleasure of Being Robbed.

La buena relación con Chalamet

Antes del anuncio de Marty Supreme, Chalamet ya le contó a Variety en 2019 por qué la dupla de hermanos realizadores eran sus invitados favoritos en las fiestas, elogiando su trabajo como cineastas: «El dúo de directores neoyorquinos se ha encargado de mantener vivo el manto de las películas crudas y estridentes sobre el interior de la ciudad creadas por parientes espirituales como Martin Scorsese y Spike Lee. La pareja ha producido continuamente obras contemporáneas, crudas y sin ataduras durante la última década, cada película se basa en los rasgos de la anterior, pero nunca sacrificando su crudeza innata. Lo mejor es simplemente esperar lo inesperado».

En principio, Marty Supreme debería llegar a los cines en 2025, el mismo año que su performances como un joven Dylan que llega a la ciudad de Nueva York al principio de los 60. Eso sí, después Chalamet recuperará su papel de Paul Atreides en Dune: Mesías para 2026, cerrando la trilogía de ciencia ficción que el canadiense Denis Villeneuve siempre tuvo en su cabeza. El próximo año representará para el joven actor un período fílmico dominado por el biopic. Un tipo de papel que por otro lado, gusta en gran medida a los académicos, pudiendo acarrearle una nueva nominación a la estatuilla dorada.

A sus 28 años, el currículum fílmico del neoyorquino es impresionante. Aparte de haber trabajado ya a las órdenes de directores de la talla de Christopher Nolan, Adam McKay, Greta Gerwig, Wes Anderson, Woody Allen. Luca Guadagnino y Jason Reitman, este talento descomunal ha sabido desplegar sus habilidades en historias tan diferentes a nivel de género como puede ser Mujercitas, Beautiful Boy. Siempre serás mi hijo, No mires arriba o Wonka.