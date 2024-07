El cambio más radical de Lady Gaga para ‘Joker: Folie à Deux’ no tiene que ver con su físico

Tras estrenarse en el mundo de la interpretación con Ha nacido una estrella y de ponerse a las órdenes de Ridley Scott en la malograda La casa Gucci, Lady Gaga está preparada para asumir el reto de ser la nueva Harley Quinn en Joker: Folie à Deux. Un papel complicado, por la comparativa de ponerse al frente de un actor de la talla de Joaquin Phoenix y sobre todo, por el genial recuerdo que los fans tienen de la versión de Margot Robbie. La australiana asumió el personaje en tres ocasiones, pero lo que parece el retrato de Gaga beberá de un «realismo» escurridizo con el humor característico de ambos personajes. Ahora, tras la publicación reciente del segundo tráiler de la secuela, la ganadora del Grammy ha querido explicar cuál ha sido el cambio más radical que ha tenido que afrontar para ponerse en la piel del interés romántico de Arthur Fleck.

Dada la naturaleza del rol, cualquiera podría pensar que al igual que sucedió con Phoenix, uno de los puntos esenciales en la transformación debiera pasar por el físico. En cambio, más allá del maquillaje Gaga se ha esforzado mucho en cambiar una particularidad propia de su figura como estrella internacional: su voz al cantar. Y es que ya desde al anuncio de la continuación, los primeros informes apuntaban a que Joker: Folie à Deux pertenecería al género del musical y con ello, el posterior fichaje de la nominada al Oscar a Mejor actriz tenía entonces un sentido añadido. La cantante de ‘Poker face’ ha demostrado ser una intérprete veraz más allá de sus cualidades vocales. Sin embargo, eso no quiere decir que en su performance la artista quiera que Quinn posea su mismo talento y sobre todo, su trabajada técnica musical. De esta forma, Gaga ha explicado en su última entrevista las diferencias existentes entre su voz en un concierto de su gira y los números musicales presentes en la cinta de Todd Phillips.

Gaga: «Harley tiene notas mediocres»

El personaje de Harley Quinn no surgió como muchos piensan en los cómics. Sino que en realidad, su creación partió de la serie animada de Batman. Su desempeño como esbirra de Joker ganó tanta popularidad que terminaría siendo un personaje regular y en la actualidad, se posiciona cada año como uno de los iconos de las viñetas más queridos por la comunidad. Una opinión generalizada de un público que ha crecido todavía más con la interpretación de Robbie y con la serie de animación propia que esta bufona del crimen tiene disponible en Max.

El objetivo de Gaga por tanto era el de que su voz no se viese reconocida ni identificada como su figura de artista, sino como el de una mimesis camaleónica que en parte, ya pudimos comprobar cuando se puso en la piel de Patrizia Reggiani: «La gente me conoce por mi nombre artístico, Lady Gaga, ¿verdad? Esa soy yo como intérprete, pero eso no es de lo que trata esta película; estoy interpretando a un personaje», comenzaba explicando la actriz y cantante.

Por ello, entrenó durante mucho tiempo para eliminar todas esas habilidades de control vocal aprendidas a lo largo de su carrera. «Trabajé mucho en la forma en que cantaba para que viniese de Harley y no de mí como intérprete», le contaba a la revista Empire. Y por eso, cuando su estreno llegue tras el verano, no deberemos sorprendernos si la nueva incorporación de la secuela no canta como nos hubiésemos imaginado:

«Para mí, Harley tiene muchas notas mediocres. Soy una cantante entrenada ¿no? Así que incluso mi respiración era diferente cuando cantaba como ella. Cuando respiro para cantar en el escenario, tengo una forma muy controlada de asegurarme de que estoy en tono y de que se mantiene el ritmo y la cantidad de tiempo adecuados, pero Harley nunca sabría cómo hacer nada de eso. Así que es como eliminar el tecnicismo de todo el asunto, elimina mi forma de arte percibida de todo y estar completamente dentro de quién es ella», terminaba de reflexionar la cantante.

¿Quién más aparece en Joker 2?

Aparte de Phoenix y Gaga, Joker: Folie à Deux cuenta con un reparto lleno de nuevas caras para la franquicia, como Brendan Gleeson, Catherine Keener, Sharon Washington, Leigh Gill, Jacob Lofland, Steve Coogan y Ken Leung. Además, Zazie Beetz recuperará su personaje de la primera entrega.

La cinta llegará a los cines el próximo 4 de octubre de 2024.