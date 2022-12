Margot Robbie quiere llevar el romance de Harley Quinn y Hiedra venenosa al cine

Si hay algo que pueda salvarse de la anterior generación de películas del universo de DC es la construcción e interpretación de Harley Quinn por parte de Margot Robbie. La actriz ha interpretado a la antiheroína en El escuadrón suicida de David Ayer, Aves de presa y la segunda parte del grupo de antihéroes dirigido por James Gunn. La colaboración entre Robbie y Gunn fue magnífica y con el cineasta ya a los mandos de crear la nueva serie de historias de DC, parece el futuro de Robbie repitiendo su alocado papel está más que asegurado. Tanto es así que la nominada al Oscar ha hablado recientemente con ComicBook y ya planea llevar a la pantalla grande nuevas y apasionantes historias sobre su personaje.

Actualmente, Margot Robbie está realizando su ruta promocional de Babylon, la cinta dirigida por Damien Chazelle que podría suponer para la intérprete una nueva nominación al Oscar. Pero en su última entrevista con un medio ha hablado de la incorporación de Gunn y Peter Safran a la línea ejecutiva de Warner y sobre su propio futuro en DC: “Sé que es una locura. Y Peter Safran, también fue el productor de El escuadrón suicida, así que los conozco a ambos muy bien y son un dúo dinámico. Creo que es un logro para DC”. Además, Robbie también se mostró ansiosa por volver al papel de Quinn con una historia en particular que explore la relación del personaje con otra villana, Hiedra venenosa.

Después de su última encarnación, la actriz matizó que seguramente necesitaba un descanso del personaje, ya que ponerse en su piel era realmente agotador. Ahora, parece que ya ha tenido una pausa enriquecedora de Quinn, volviendo con las pilas cargadas: “No, ya he tenido suficiente descanso. Estoy lista para hacerlo de nuevo. Hice Aves de presa y El escuadrón suicida seguidas, así que fue mucho de Harley en un solo año, pero eso fue hace un tiempo. ¡Siempre estoy lista para más Harley!”, le explicaba a la web especializada en cine de superhéroes.

Finalmente, Robbie reflexionó y explicó que lleva tiempo presionando para ver una relación amorosa entre la ex novia del Joker y Hiedra venenosa: “He estado presionando por eso durante años. No puedo decir cuánto he estado presionando por eso. Yo también lo quiero”. A Margot Robbie la podremos volver a ver en cines el próximo 20 de enero en nuestro país, cuando estrene Babylon.