Nuevo tráiler de ‘Joker Folie à Deux’: el payaso del crimen ya no está solo

La cartelera veraniega quizás nos tiene en estos instantes, más pendientes de los grandes estrenos que llegarán a las salas en las próximas semanas. Propuestas como Deadpool y Lobezno, Alien: Romulus o MaXXXine aglutinan los deseos cinéfilos que el público reclama con vehemencia, pero del mismo modo existen toda una serie películas que llegarán tras la presente temporada estival, concentrando un hype a la altura de los blockbusters más esperados del año. Una cuestión que se puede apreciar a la perfección con la expectación que ha levantado el nuevo tráiler de Joker: Folie à Deux, el segundo adelanto que no ha dejado a nadie indiferente y que por fin, nos ha aportado parte del argumento que nos traerá el seguimiento a este icónico clown del crimen.

El interés por ver un adelanto un poco más extenso de lo que ya se nos mostró a mediados del pasado mes de abril es tal, que Warner Bros generó una cuenta atrás en el día de ayer para avisar del estreno mundial de este nuevo tráiler de Joker: Folie à Deux. Simulando una especie de estudio que nos recuerda al plató televisivo de la primera entrega, donde Arthur Fleck asesinó al presentador del late night, Murray Franklin (Robert De Niro). No obstante se trata del nuevo plató donde seguramente (no sabemos todavía qué es real y qué producto de la imaginación del protagonista) el Joker y Harley Quinn nos muestran sus delirios en forma de espectáculos musicales.

El nuevo tráiler de ‘Joker: Folie à Deux’

El nuevo tráiler de Joker 2 nos deja narrativamente tras los acontecimientos de la cinta original. Después de las revueltas provocadas por una parte de la ciudad de Gotham por culpa de los crímenes del villano, este debe ser juzgado al mismo tiempo en el que por el momento pasa sus días en la prisión de Arkham. Pero como hemos adelantado, muchas de las escenas y secuencias que se muestran por la mera puesta en escena, parecen ser fragmentos fantasiosos del propio Joker. Lo que no parece ninguna imaginación es la admiración de su nueva compañera de fechorías, quien le enseñará a volver a sonreír y a cantar.

El material promocional promete por lo visto, otra gran interpretación de Joaquin Phoenix, aunque…¿podrá volver a sorprendernos? Del mismo modo, el adelanto trae el origen y locura compartida de una Lady Gaga en un perfil interpretativo completamente diferente a lo que le hemos visto hasta ahora en su carrera. Todo ello, mezclado bajo la icónica canción de Sinatra, la cual parece lanzar un mensaje que se repite como un leitmotiv: «When you’re smilin, the whole world smiles with you» («Cuando sonríes, el mundo entero sonríe contigo»).

¿Quién más aparece en la secuela?

Aparte de sus dos estrellas principales, sabemos que Joker: Folie è Deux nos traerá de regreso a Zazie Beetz. La actriz estadounidense de ascendencia alemana vuelve con su papel de la vecina de Arthur, Sophie Dumond en un elenco que en realidad está lleno de nuevos rostros de esta continuación centrada en el psiquiátrico de Arkham. Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland, Harry Lawtey, Ken Leung, Steve Coogan, Gattlin Griffith y Bill Smitrovich.

Todd Phillips regresa a la dirección, cinco años después de ponerse tras las cámaras en la cinta origen del payaso criminal. Cinta que le valió de facto el respeto de la industria en lo económico y el beneplácito de la crítica que vio en este homenaje a El rey de la comedia, un soplo de aire fresco completamente alejado del cine de superhéroes que por aquel entonces ya comenzaba a saturar a la audiencia. Phillips ha vuelto a contar con el guionista Scott Silver (The Fighter) para seguir marcando esa continuidad narrativa, a pesar de que como demuestra este nuevo tráiler de Joker: Folie à Deux, el seguimiento vaya a dar un salto de 180º en lo creativo inspirado ahora según dicen, en la Corazonada de Francis Ford Coppola. La esperada secuela está programada para llegar a los cines el próximo 4 de octubre del 2024.

¿Conseguirá batir su propio récord?

Parece muy complicado que en lo académico la secuela del Joker vaya a poder igualar la sorpresa que supuso la proyección de Warner Bros Pictures. Es posible una representación en los Oscar 2025 dentro de las categorías técnicas. Pero por otro lado, resulta inconcebible y una autentica quimera pensar que Joker: Folie è Deux pueda alcanzar las 11 nominaciones a las estatuillas doradas que obtuvo el filme de 2019.

Eso sí, en lo económico podríamos estar hablando del taquillazo del año. Pues con el permiso de Del revés 2 y de Deadpool y Lobezno, todo parece indicar que el interés generalizado con el personaje de Phoenix más la suma de una estrella como Gaga augura un pelotazo histórico en el box office. La primera película logró cosechar 1074 millones de dólares en todo el mundo, arrebatando a Deadpool el récord de recaudación mundial de un largometraje de calificación R. No sabemos todavía, si cuando se estrene la historia de amor entre Arthur Fleck y Harleen Quinzel la tercera parte del mercenario bocazas y Logan habrá logrado superar a su antecesora, pero todo parece indicar que al menos, rondará lo conseguido por el primer acercamiento en solitario al archienemigo de Batman.