La jefa de casting de ‘Joker 2’ está encantada con Lady Gaga: «Es realmente buena»

Joker 2 es una de las películas más esperadas del 2024. Una sentencia razonable, debido a los múltiples motivos que atestiguan el interés de un público que podría convertir a la continuación en el gran taquillazo del año. Eso sí, tendrá que superar los increíbles números de Del revés 2 y no intimidarse ante la fuerza con la que Deadpool y Lobezno aterrizarán este verano en la cartelera. Pero la secuela del payaso de Gotham tiene algo de lo que carecen la mayoría de los estrenos actuales: la seguridad de ser un éxito comercial asegurado. Aunque es cierto que el mercado de la exhibición está bajo mínimos, al aliciente de ser la segunda parte un fenómeno mundial del box office, hay que añadir ahora la presencia de Lady Gaga. La cantante tiene todas las papeletas para volver a obtener una nominación por parte de la Academia y según la directora de casting del filme, su interpretación no tiene nada que envidiar a la de Joaquin Phoenix.

Joker consiguió recaudar 1077 millones de dólares en todo el mundo, superando las ya muy buenas expectativas que se tenía del proyecto inicialmente. No obstante, una secuela sólo tenía sentido si Phoenix volvía a dar vida al protagonista que le ha granjeado su primer y hasta el momento único Oscar de su carrera. Con el actor de Señales de regreso, faltaba por tanto un reclamo añadido y convertir el seguimiento de la historia en algo completamente diferente. Joker 2 tenía que sorprender y la incorporación de Gaga ha supuesto una revolución tanto mediática e interpretativa como temática para la producción. Joker: Folie à Deux será una cinta musical y, a pesar de que la elección de la cantante de ‘Poker Face’ podría parecer la opción más evidente, la responsable de casting ha explicado que en realidad al principio no pensó en Gaga para el papel, pero que sin duda, su trabajo estaba a la altura del nivel de Phoenix.

‘Joker 2’ y la elección de Lady Gaga

Francine Maisler, la encargada de dirigir la selección de personajes para la continuación de Warner, estuvo hace unos días en el Festival internacional de Cine de Karlovy Vary, en la República Checa. Allí por supuesto, habló con el público y los medios apuntando cómo surgió la elección de la estrella internacional.

«Yo no sugerí a Lady Gaga. No fue idea mía. La idea la tuvo Todd Phillips antes que yo», comenzaba señalando Maisler. Sin embargo y a pesar de no poderse anotar un tanto por el mérito de la presencia de la ganadora del Grammy, la directora de casting elogió la factura final de la película y por supuesto, de la actriz que interpreta a esta nueva versión de Harley Quinn:

«Es muy buena en la película, chicos. Os va a dejar alucinados (…) Es realmente sorprendente y realmente buena. La vi y me sorprendió mucho. Quiero decir, todos sabíamos lo que podía hacer en Ha nacido una estrella, pero pensé: ‘Bueno, eso es algo que está en su área de especialización. Algo que podría hacer y ser simplemente real’. Pero esto…Dios, es buena. Joaquin (Phoenix) os dejará alucinados, pero que ella pudiera seguirle el ritmo y ser real demuestra que es buena», argumentaba Maisler para Deadline.

Por otra parte, la propia Gaga aseguró en una entrevista publicada hace algunos meses para Access Hollywood que su versión de Harley era «muy auténtica» teniendo en cuenta la película y sus personajes, además de confesar que nunca había hecho algo así antes, siendo una experiencia completamente nueva y «muy divertida».

¿Cuándo llegará a los cines?

Joker: Folie à Deux está programada para llegar a los cines el próximo 4 de octubre. Unas fechas clave en la recta con la que se comenzarán a posicionar las grandes producciones de cara a la siguiente edición de los Premios Oscar, como es el caso por ejemplo de Megalópolis (27 de septiembre) o Anora (31 de octubre), pero también de grandes productos enfocados principalmente en el terreno de la recaudación. Ahí están Smile 2 (18 de octubre) o Venom: el último baile (25 de octubre).

Aparte de Phoenix y Gaga, Joker 2 tendrá completará su elenco con Brendan Gleeson, Catherine Keener, Ken Leung, Jacob Lofland y el regreso de Zazie Beetz, quien ya interpretó a la vecina del protagonista en la primera entrega.

¿Conseguirá Lady Gaga una nueva nominación al Oscar? ¿Estará la secuela a la altura?