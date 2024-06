Francis Ford Coppola responde a las acusaciones de comportamiento inapropiado en el set de ‘Megalópolis’

Por más que este año vayan a estrenarse títulos tan esperados como Deadpool y Lobezno o Joker: Folie à Deux, nada puede borrar el hecho de que el 2024 representa el regreso de uno de los cineastas más importantes de la historia: Francis Ford Coppola. El rey del celuloide en los 70 presentó en competición oficial su ansiada Megalópolis. Una obra autofinanciada de 200 millones de dólares que no ha convencido a la prensa especializada en el reciente Festival de Cine de Cannes. Lejos de ser esto último un problema para su autor, lo que de verdad le ha preocupado a Coppola desde el inicio además de plasmar sus ideas en la historia, es que no se mienta ni se difame sobre su figura. Por eso, hace algunas horas ha negado las acusaciones que le ponían en la diana de un presunto comportamiento inapropiado con el casting femenino en la película.

No es la primera acusación que el responsable de El padrino o La conversación tiene que desmentir. Ya cuando empezaba el rodaje de la distopía, varios medios se hicieron eco de que el set estaba siendo un desastre por culpa de la extravagancias del realizador, el cual según fuentes del set había despedido a la mayor parte de los responsables en los efectos digitales, mientras que otros miembros de diferentes departamentos renunciaban ante las exigencias de Coppola. Al poco tiempo, tanto el cinco veces ganador del Oscar como el protagonista Adam Driver negaron la mayor, despejando cualquier duda o injerencia sobre el desarrollo de la filmación. La segunda gran crisis coincidió días antes de la proyección de la película en la croisette, donde un reconocido medio británico acusaba directamente a Francis Ford Coppola de tener comportamiento inadecuado con el reparto de mujeres en el rodaje de Megalópolis. Ahora por primera vez, el director se ha defendido de las acusaciones.

Una moral heredada de su madre

Para entablar el discurso de su defensa, Francis Ford Coppola aludió a su infancia y adolescencia, señalando que fue criado con la moral que aprendió de su madre, Italia Coppola: «Mi madre me dijo que si haces insinuaciones hacia una mujer, significa que les faltas el respeto, y a las chicas de las que estaba enamorado, ciertamente no les falté el respeto».

Coppola siempre se ha caracterizado por tener rodajes complicados de la talla de Apocalypse Now o la propia El padrino, pero nunca en sus más de medio siglo de trayectoria había sido acusado de tener un comportamiento indebido con una actriz en un set.

En la charla concedida al New York Times, el medio presionó sobre si había algo cierto en lo que había publicado originalmente The Guardian. El reconocido noticiero de la gran manzana lo relató de la siguiente manera: «Al ser presionado más, añadió que había una fotografía de una de las chicas a las que besó en la mejilla que había sido tomada por su padre. ‘La conocí cuando tenía 9 años’». Después, Coppola habría añadido que no se consideraba una persona sensiblera, sino que era de carácter «tímido».

El informe contra Francis Ford Coppola

La publicación de The Guardian se produjo el pasado 14 de mayo, en un escrito en el que se podía leer: «Varias fuentes también sintieron que Coppola podría ser de la ‘vieja escuela’ en su comportamiento con las mujeres. Supuestamente, por ejemplo, obligaba a las mujeres a sentarse en su regazo. Y durante una escena de bacanal en un club nocturno, Coppola entró al set e intentó besar a algunas extras femeninas en topless».

El propio Francis Ford Coppola no fue el único que se terminaría defendiendo ante el artículo. Mariela Contini, primera asistente de dirección en Megalópolis expresó la profesionalidad que el cineasta había mostrado durante el rodaje, creando «un ambiente vibrante, profesional y positivo en el set». Más tarde, el coproductor ejecutivo Darren Demetre también emitió un comunicado refutando las acusaciones, expresando que nunca tuvo conocimiento de ninguna queja de acoso.

¿Cuándo se estrenará ‘Megalópolis’?

Tras varios meses buscando distribuidora y con los evidentes problemas de asumir el riesgo de un filme tan experimental, Megalópolis ha encontrado finalmente la compañía que repartirá las copias por los cines españoles. Tripictures será la encargada de posicionar este filme que algunos ejecutivos aseguraron que no era lo suficientemente buena o que simplemente, no había manera de «posicionarla» en el mercado.

Megalópolis todavía no tiene una fecha confirmada ni en Estados Unidos ni en nuestro territorio.