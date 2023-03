Adam Driver no tiene dudas con ‘Megalópolis’: «Una de las mejores experiencias de rodaje que he tenido»

Megalópolis, el nuevo mega proyecto de Francis Ford Coppola es una de las películas más esperadas del 2023. Lo es en gran parte, porque el director de títulos como El padrino, Apocalypsis Now o La conversación es uno de los grandes directores de la historia del cine, pero también porque hace más de treinta años que el cineasta no genera un título notable a la altura de las expectativas de su genio. Si a esto le añades que se trata de una producción que ha costado más de 120 millones autofinanciados con su propio bolsillo, el cocktail explosivo y riesgo de esta apuesta es extraordinario. De hecho, hace unos meses la prensa se hizo eco de que el rodaje en el set estaba siendo un auténtico desastre, aunque esa es una circunstancia que tanto Coppola como su protagonista Adam Driver negaron inmediatamente. Ahora, el actor ha sido preguntado en una entrevista para Paste sobre cómo es trabajar en el set con el ganador de 5 premios de la Academia.

“Megalópolis es una de las cosas más emocionantes de las que he sido parte, con Francis (Ford Coppola) en particular. Es una de las mejores experiencias de rodaje que he tenido. Y las cosas que ha hecho, no hay un marco de referencia para ello. Es tan único e inventivo y, con suerte, accesible para todos. Que no es tan esquivo que sea para un público determinado, es para todos y él es todo lo que esperas que sea”, se sinceraba un Driver que el año pasado ya trabajó en dos ocasiones con otro realizador de leyenda como Ridley Scott (El último duelo y La casa Gucci).

Además de estar protagonizada por Driver, Megalópolis cuenta en su reparto con figuras de la talla de Nathalie Emmanuel, Forest Whitaker, Laurence Fishburne, Jon Voight, Talia Shore, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman y Dustin Hoffman. Esta historia está ambientada en una Nueva York futurista, la cual después de un desastre devastador está bien lejos de ser lo que era antaño. Ante eso, el protagonista es un arquitecto que pretende reconstruirla y devolverle su esplendor con un plan utópico. Coppola la definió como una “historia de amor” y saber que él mismo ha sumido la totalidad de la financiación, promete que será una visión completamente personal de su narración. Al mismo tiempo, la relevancia de este ambicioso regreso tras las cámaras ha sido documentada por el director Mike Figgis en una pieza que ha seguido este último trabajo del director italoamericano.