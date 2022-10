Brendan Gleeson cuenta por qué se ha unido al elenco de ‘Joker 2’: «No me lo tuvieron que preguntar dos veces»

Joker 2 o como su título oficial reza, Joker: Folie à Deux es una de las secuelas más esperadas del cine de superhéroes reciente. Entre otras cosas, por la increíble interpretación de Joaquin Phoenix, un papel que por fin le concedió el Oscar que tanto merecía su carrera. A la expectación por ver cómo el intérprete evoluciona su rol dentro del psiquiátrico se suma la aparición de la cantante y actriz Lady Gaga, quien presumiblemente será la nueva Harley Quinn. Si la cinta origen fue una mezcla dramática entre Taxi Driver y El rey de la comedia, ahora Joker 2 se atisba en el horizonte como una especie de musical, en el que otro actor como Brendan Gleeson no podía permitirse no estar.

Gleeson es uno de esos actores secundarios que uno no sabe por qué todavía ni siquiera tienen una nominación al Oscar, circunstancia que podría cambiar en la próxima edición con Almas en pena de Inisherin, una de las mejores cintas de lo que llevamos de 2022. Más allá de su amor hacia el personaje o el material de DC, el intérprete irlandés quería estar en Folie à Deux por Phoenix: “No fue el material, que es una excelente manera de evitar tener que responder preguntas sobre los criterios. Fue el logro de la primera película. Trabaje con Joaquin antes en El bosque…y así lo hice. Lo conocía desde entonces. Y esa actuación, todavía estoy asombrado. Esa actuación como Joker, en esa primera película. Fue uno de los logros más extraordinarios que he tenido (…) no tuvieron que preguntármelo dos veces”.

Todo es bastante misterioso en la producción, a pesar de que todo parece indicar que Joker: Folie à Deux dará origen a Harley Quinn, debido al significado de la dolencia de su subtítulo (paranoia o delirio compartido). No sabemos si Brendan Gleeson será un interno más del centro donde está retenido el rol de Phoenix o el nuevo antagonista del payaso del crimen ocupando la posición de un dirigente del psiquiátrico. Por supuesto, en la reciente entrevista de Collider, el actor eludió cualquier respuesta que pudiese aportar o filtrar alguna novedad de la secuela. Desgraciadamente, todavía tenemos que esperar mucho para poder ver en cines la continuación, pues Warner Bros tiene programado su estreno para el 4 de octubre de 2024.