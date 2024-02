Los más fieles seguidores de La Promesa están de luto. Uno de los personajes más queridos por los espectadores ha dicho adiós, para siempre, a su paso por la serie. Estamos hablando de Feliciano, interpretado por Marcos Orengo. Llegó a palacio de manera discreta, pero se ha marchado convirtiéndose en uno de los más queridos por la audiencia.

Hace tan solo unos capítulos, fuimos testigos de cómo Feliciano fue herido de bala en el preciso instante en el que atentaron contra Curro. Los dos estaban en situaciones verdaderamente delicadas en cuanto a salud. A pesar de que el hijo de Petra se encontraba aún más grave que el hijo de Lorenzo, tanto Abel como Jana prefirieron priorizar la salud de Curro antes que la de Feliciano. Una decisión que ha tenido consecuencias fatales.

El capítulo de La Promesa emitido este martes 13 de febrero ha sido, sin lugar a dudas, uno de los más duros que se recuerdan hasta la fecha. Nadie quería que un personaje como Feliciano, que se había comprometido con Teresa y acababa de recuperar la relación con Petra, muriese. Y muchísimo menos de esta manera.

«Deberíamos habernos abrazado más. Es una sensación maravillosa», aseguró el propio Feliciano en su lecho de muerte, mientras Petra le sostenía entre sus brazos. «No debí apartarte de mi lado, hijo», aseguró doña Petra. «Usted hizo lo que pudo en ese momento, tampoco lo tuvo fácil», añadió el joven, pero ella respondió: «Pero tenía que haber pensado solo en ti y en mí. Eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida, y yo no supe verlo. Perdóname, hijo».

«No tengo nada que perdonarle. Piense que hemos vivido los últimos meses de mi vida juntos, y han sido los mejores», aseguró Feliciano. Poco después, doña Petra se sinceró con su hijo: «No he sido una buena madre, lo sé. Pero te juro por Dios que ni un solo día de mi vida he dejado de pensar en ti, corazón mío».

«Recordaba las cosas que me contabas cuando iba a verte. Con esa mirada tuya tan limpia, y tu sonrisa. Y estrechaba las pulseritas que me regalabas. Cualquier cosa que tuviera que ver contigo, para mí era el cielo», confesó doña Petra, y añadió: «¿Sabes, Feliciano? Por muchos errores que haya cometido como madre, bien sabe Dios que son muchos, hay un vínculo que me une a ti, un vínculo que nada ni nadie podrá romper jamás. Te quiero como jamás he querido a nadie y no podré querer a nadie en mi vida, cariño». Y, tras estas palabras y entre sus brazos, Feliciano murió. Una escena que ha sobrecogido, como nunca, a los más fieles seguidores de La Promesa. ¡Nadie estaba preparado para decir adiós a este personaje!

Trágica muerte de Feliciano en La Promesa, pero excepcional trabajo de Marcos Orengo

Si hay algo que ha hecho posible que la audiencia de La Promesa cogiese tantísimo cariño al personaje de Feliciano ha sido el actor que le ha dado vida, que no es otro que Marcos Orengo. Desde el primer segundo que apareció en palacio, consiguió ganarse a los espectadores. Algo que ha ido aumentando considerablemente conforme aparecía en más episodios.

De esta forma, a través de redes sociales, la audiencia ha expresado el profundo dolor que han sentido con esta muerte. No solamente porque no se la esperaban, sino porque les ha producido una enorme pena que, en el mejor momento de Feliciano, haya fallecido y de esta manera. ¡No ha sido para nada justo!

Hasta siempre Feliciano, que pena de verdad. No se merecía este final 😥#LaPromesa — Belén García Aranda (@BelnGarcaArand1) February 13, 2024

Qué capitulo más duro de #LaPromesa. Y qué buenos actores… Estoy sin palabras y con lágrimas en los ojos.. No hay palabras 👏👏👏👏 @laprom — 😸Marilú 🍍 (@entrepucheros67) February 13, 2024

No estaba yo preparada para este drama 🥺 #LaPromesa — Mónica Castelao (@castelao19) February 13, 2024

Puff Feliciano se nos ha ido y no sé ni que decir… #LaPromesa — Monica 😷🖤 (@monica_cg76) February 13, 2024

Lejos de que todo quede ahí, y a pesar de lo ocurrido, los espectadores de La Promesa no han dudado un solo segundo en aplaudir el gran trabajo que ha hecho Marcos Orengo con Feliciano. Es más que evidente que se ha ganado a pulso ser uno de los más queridos. Y es que, hasta el último segundo, ha conseguido evocar muchísimos sentimientos en la audiencia. ¡Muchísimas son las personas que han llorado con la muerte de su personaje!

Felicidades Marcos Orengo, grande hasta el último minuto 👏👏👏 #LaPromesa — Mamen ⚫️ (@W4W3N) February 13, 2024

@MarcosOrengo Enhorabuena por el papelón que has hecho. Y que sepas que no queríamos tu muerte en #LaPromesa

Gracias!!! — silence216 (@silence216) February 13, 2024

Cómo vamos a echar de menos a Feliciano😭…un personaje noble, sin malicia y con un gran corazón y una gran interpretación de Marcos Orengo👏👏#LaPromesa — Silvia B (@Silvialan49) February 13, 2024