‘La Promesa’, capítulo 290: Curro no despierta tras la operación y Abel se teme lo peor

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 289 de La Promesa. Así pues, observamos cómo llega el día de la operación de Curro, por lo que Abel y Jana sienten muchísimos nervios. ¡Es evidente! Al fin y al cabo, la vida del joven está en sus manos. Antes de comenzar a operarle, Teresa les interrumpe para comunicarles que la salud de Feliciano ha empeorado considerablemente.

Abel no tarda en decirle que irá a visitarlo en cuanto terminen la cirugía, pero la joven insiste en que, para entonces, puede que sea demasiado tarde. No duda en jugársela al saber que la vida de Feliciano está en juego. Cruz y Lorenzo son conscientes de lo que se juegan si Curro sale airoso de la operación, por lo que deben mover ficha antes de que sea demasiado tarde.

Vera consigue esquivar la constante curiosidad de la amiga de doña Margarita pero, inevitablemente, ha dejado claro que algo está ocultando. Todo ello mientras la joven ha tomado la firme decisión de tener un preciosísimo detalle con Lope, dejando claro que empieza a tener sentimientos hacia él.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 290 de La Promesa. Así pues, observamos cómo Curro no se despierta tras haberse sometido a la operación. Por lo tanto, dadas las circunstancias, Abel empieza a temer el hecho de haberse excedido con el éter. ¡Tiene muchísimas dudas!

La situación del joven provoca una enorme angustia a todos, excepto a Cruz y Lorenzo. Los dos siguen manteniendo la esperanza: creen que van a salirse con la suya. La Marquesa de Luján, por si fuera poco, no duda un solo segundo en presionar a Pelayo para que vuelva a pedir matrimonio a Catalina, y se descubre que Cruz accedió a readmitir a María Fernández para poder ganarse la confianza de la joven.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Simona recibe a su hija Virtudes, a la que no veía desde que era una niña. El pasado de Vera continúa generando muchísimas dudas entre los trabajadores de palacio. Sobre todo cuando vemos que la mujer esconde una gran cantidad de dinero en el desván. La situación de Feliciano es cada vez más grave y el médico que Teresa consiguió lo confirma. Petra no tarda en reprochar a Jana y Abel que no atendieran a su hijo cuando era debido. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.