María Castro se pronuncia sobre la salida de Ana Garcés de ‘La Promesa’: «Nadie es imprescindible»

La Promesa ha logrado convertirse, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las producciones más vistas de La 1 de Televisión Española. Capítulo tras capítulo, la ficción ha logrado conquistar a la audiencia con su intrigante trama. Sin embargo, el pasado mes de marzo, los espectadores fueron testigos de un acontecimiento completamente inesperado: la muerte de la gran protagonista. Y es que, después de dos años de andadura por el palacio y haber dado vida al personaje de Jana, la actriz Ana Garcés decidió decir adiós a la serie. Un movimiento que pilló a todos por sorpresa y por el que María Castro se ha querido pronunciar.

María Castro ha sido compañera de elenco de Ana Garcés durante mucho tiempo, pues se pone bajo la piel de Pía Adarre. Su personaje ha cobrado más protagonismo en esta última etapa de la novela, especialmente tras la muerte de Jana en la historia. «Laboralmente, estoy muy contenta. Aparte de que el personaje es bonito y la serie está muy bien hecha, el set de la serie es superagradable», explicó la artista respecto a su labor en la serie de TVE en una entrevista.

María Castro ha querido hablar de la salida de Ana Garcés de la serie. Pues, a pesar de haber sido una marcha voluntaria, el impacto entre la audiencia ha sido notable. «Hacía meses que lo sabíamos. De hecho, aunque el capítulo se emitió hace unas semanas, ella se fue de la serie hace ya un montón de tiempo. Ella es mi compañera de camerino, me he quedado solita. Y a ver, yo feliz por ella porque es lo que quería», explicó.

La artista ha confesado que siempre, en cualquier producción, hay miedo a cómo pueda reaccionar el público respecto a la salida de un personaje importante en la trama. Sin embargo, también es consciente de que por muy importante que sea el personaje, «nadie es imprescindible». Unas declaraciones con las que se ha mostrado muy contundente. «Ninguna somos imprescindibles, aunque ella hizo un papelón espectacular», asegura en una entrevista concedida a la revista Lecturas.

La muerte de Jana en La Promesa ha sido un gran impacto para los fans, pero también para el elenco de actores. Por ello, María Castro se ha sincerado y ha confesado que ella también se quedó sin palabras al saber lo que iba a ocurrir en la trama. «Cuando me enteré de que se iba, pensé: ‘Unos se irán, vendrán otros y quedará la cosa a pachas’. Y no me equivoqué», dijo.

Y es que, aunque los cambios en la serie han sido bastante notorios, la audiencia se ha mantenido. La Promesa continúa posicionándose como líder indiscutible de las tardes en La 1. Una cifras muy elevadas con las que queda claro que hay, si los altos cargos de la cadena lo desean, novela para rato.