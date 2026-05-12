Sale a la luz el verdadero motivo por el que Ana Garcés (Jana) dejó ‘La Promesa’
La actriz vallisoletana se sincera sobre la decisión que cambió su vida
La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia, conscientes de que todo su equipo va a saber sorprenderles. ¡Y de qué manera! A pesar de todo, si hay algo que marcó un antes y un después en esta historia, fue, indudablemente, la muerte de Jana, su protagonista. Especialmente porque se produjo en unas circunstancias inesperadas, al haber conseguido su sueño de casarse con Manuel y, además, estar esperando un hijo del heredero del Marquesado de Luján. A pesar de los esfuerzos de ambos por salir adelante, otros planes más ambiciosos terminaron por arrebatar la vida del personaje que fue interpretado por Ana Garcés.
Un gesto que no pasó desapercibido para los espectadores, que no dudaron en mostrar su indignación en redes sociales. Desde entonces, son muchas las especulaciones sobre el verdadero motivo por el que la actriz vallisoletana decidió poner punto final a su paso por la serie diaria que sigue emitiéndose, actualmente, en La 1 de Televisión Española. Aunque ella siempre se ha mostrado muy clara a la hora de explicar su decisión, la actriz que dio vida a Jana en La Promesa se ha sincerado como nunca al respecto en MISTER CHAISE LONGUE, el podcast de Nacho Guerreros. Como no podía ser de otra manera, el actor quiso preguntar a su compañera por este paso tan importante en su carrera: «Ibas a rodar, me imagino que de lunes a viernes, casi todos los días, porque siendo protagonista tendrías todos los días que rodar. ¿Cómo es tu partida de La Promesa?».
«Bueno, nosotros renovamos de año en año. Entonces, bueno, yo ya quería ver mundo, había estado dos años y medio allí, ya me había hecho ‘mayor’, ya tengo una experiencia…», comenzó explicando Ana Garcés en el mencionado podcast. Y añadió: «Quería probar cosas nuevas, ilusionarme también por otros proyectos, crear otras cosas…»
Lejos de que todo quede ahí, la actriz quiso aprovechar esta entrevista para dejar algo muy claro: «Es verdad que en La Promesa yo estaba genial y me podía haber quedado eternamente, pero también creo que a veces hay que dar saltos al vacío y hay que jugársela», afirmó. Por lo tanto, Nacho Guerreros no pudo evitar hacerle una pregunta muy concreta.
«¿Diste el salto al vacío o lo dejaste porque tenías un proyecto concreto?», quiso saber. Tirando de esa sinceridad que tantísimo le caracteriza, la actriz que interpretó a Jana en La Promesa confirmó que «dio salto al vacío», por lo que lo dejó sin una propuesta en sus manos. «Luego, afortunadamente, me fue bien, pero no tenía nada cuando yo salí. No tenía nada», reconoció. Al fin y al cabo, aunque dio un paso de lo más arriesgado al dejar un papel protagónico en una serie diaria de éxito, está claro que Ana ha sabido aprovechar ese filón para estar inmersa en otros tantos proyectos de gran relevancia.