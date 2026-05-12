Quién es Carlos García-Hirschfeld: su edad, de dónde es y todo sobre el presentador de ‘Impacto TV’

La industria televisiva nos ha permitido conocer, a lo largo de su historia, a numerosos rostros que han marcado el panorama audiovisual de alguna manera. Si tuviéramos que realizar una lista de los nombres más reconocidos, muchos serían los nombres que estarían presentes. Pero, en esta ocasión, realizaremos un repaso por el lado más profesional y personal de Carlos García-Hirschfeld. Y es que el periodista y presentador español se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión en los años 90. Una carrera profesional muy exitosa con la que ha sumado numerosos hitos.

El lado más profesional de Carlos García-Hirschfeld

Nacido el 7 de septiembre de 1964 en Málaga, Carlos María García-Hirschfeld González es un conocido presentador televisivo. Desde pequeño se mudó a Madrid con su familia. Una ciudad que le brindó la oportunidad de estudiar la carrera que tanta curiosidad le despertaba. De esta manera, los primeros pasos de su carrera como profesional del mundo de la comunicación los dio en Antena 3 Radio, a finales de los años 80.

Tras ello, el periodista fue ampliando su formación en diversos medios. Si hablamos del mundo de la radio, el comunicador ha formado parte del equipo de la Cadena COPE (de 1992 a 1995), Onda Cero (de 2002 a 2003) y Punto Radio (de 2008 a 2010). Lejos de quedar aquí, ha dado el salto a la televisión y lo ha hecho como presentador y colaborador.

Como presentador, Carlos García-Hirschfeld se ha puesto al mando de formatos como Antena 3 Noticias, Impacto TV, Por la escuadra, Noche de impacto, Fútbol es fútbol, Golflog, Punto Pelota y Seguridad vital. Una serie de proyectos que le ayudaron a darse a conocer entre los espectadores televisivos. Asimismo, ha sido concursante de proyectos como Furor, El club de Flo y Pasapalabra.

El lado más personal de Carlos García-Hirschfeld

En redes sociales, Carlos García-Hirschfeld intenta mantener un contacto más cercano con su público. De esta manera, en plataformas como Instagram, el presentador acumula más de 2000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales, momentos que marcan sus días o temas de actualidad.

Por otro lado, a nivel sentimental, siempre se ha mostrado como una persona muy reservada con su vida privada. El periodista intenta mantener su vida personal lo más alejada posible del foco mediático, pero se sabe que está casado y tiene tres hijos. «Siempre he intentado mantener mi vida privada al margen de mi faceta pública. Creo que es importante separar ambos mundos», cita Europa FM en palabras del periodista. Asimismo, otra de sus grandes pasiones es el golf. Cada vez que puede, intenta practicar esta disciplina deportiva. De hecho, es tanto su amor por este deporte que, incluso, llegó a presentar Golflog.