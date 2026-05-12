Belén Esteban responde con contundencia a Kiko Matamoros: «Yo nunca me he arrastrado en nada»

No es ningún secreto que, durante años, Belén Esteban se ha convertido en uno de los rostros más queridos y conocidos de la televisión. Y siendo honestos, no es para menos. En los últimos meses, la de Paracuellos de Jarama ha estado inmersa en un proyecto verdaderamente sorprendente, como es convertirse en concursante de Top Chef: Dulces y famosos. Esto tuvo lugar tras su adiós a No somos nadie, programa que se emitía todas las tardes, de lunes a viernes, en TEN. Después de terminar la emisión del talent culinario en La 1 de Televisión Española, Belén Esteban ha querido dar un cambio verdaderamente radical a su vida al mantenerse completamente alejada de la televisión. De hecho, únicamente la vemos en algún que otro evento y, sobre todo, en redes sociales. A pesar de todo, hay algo que no cambia: trata de mantenerse al margen de cualquier tipo de polémica.

Recientemente, hemos podido verla asistir a la alfombra roja de presentación de la nueva temporada de Berlín, que ha tenido lugar en la preciosa ciudad de Sevilla. Es entonces cuando Belén Esteban tuvo la oportunidad de hablar con varios compañeros, y lo hizo con pies de plomo al tener varios frentes abiertos. Durante su charla con los compañeros de Lecturas, quiso dejar varios puntos claros, aunque también se negó en rotundo a hablar de otros tantos asuntos. Un ejemplo lo vemos en la decisión que ha tomado Julia Janeiro, hermana de su hija Andrea, de convertirse en personaje público después de que, años atrás, se considerase como una persona «anónima» a pesar de que sus padres fuesen conocidos. Respecto a este asunto, Belén se mostró muy cauta: «No voy a hablar de ese tema. No quiero decir nada en contra de Julia Janeiro, ¿eh? De verdad. Cada uno que haga lo que le dé la gana».

Lejos de que todo quede ahí, la mencionada revista quiso saber si la colaboradora de televisión había leído todo lo que Víctor Sandoval había dicho sobre ella. Es decir, que no quería ser más su amigo, que no le había dejado dinero… Fue entonces cuando la de Paracuellos fue contundente: “No voy a decir nada”.

Y añadió: «No voy a hablar nada de ese tema. Yo ahora estoy de descanso, cuidando de mi mami, de mi hija, de mi marido, de mis amistades y, sobre todo, de mí. Pero algún día volveré», prometió. Respecto a este último comentario, los compañeros de Lecturas le recordaron que Kiko Matamoros aseguró que «se iba arrastrando pidiendo trabajo por televisión». Fue entonces cuando la tertuliana quiso responder de forma verdaderamente contundente: «Pues yo te digo una cosa, estoy muy feliz en mi casa. Tranquila. Y con mi madre en Benidorm, soy la mujer más feliz del mundo. Yo nunca me he arrastrado por nada», aseguró.

Las duras declaraciones de Kiko Matamoros contra Belén Esteban

Fue en marzo cuando Belén Esteban visitó La Revuelta junto a Eva Arguiñano para promocionar Top Chef: dulces y famosos. En un momento dado de la entrevista, la de Paracuellos sorprendió a Broncano con una propuesta: «He decidido cogerme un año sabático, pero vamos, que si me hacen una buena oferta, lo mismo me lo pienso. Solo te pido una cosa: a partir de septiembre u octubre, estoy dispuesta a que me hagas un buen contrato».

Como era de esperar, Kiko Matamoros fue contundente a la hora de dar su opinión al respecto, y lo hizo a través de Los Kikos TV: «Me da mucha pena, porque uno no puede arrastrarse por un plató pidiendo trabajo. Con lo que has sido y de lo que has ido toda la vida. Piensa de verdad si ha llegado la hora de decir adiós, que yo creo que sí».