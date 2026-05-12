Tras meses de espera y con una tregua arancelaria de por medio, Donald Trump, emprende su visita a China. Oficialmente empieza mañana y se extiende hasta el viernes.

Entre los temas clave de esta reunión entre Xi Jinping y Donald Trump están las tierras raras, su enorme mercado interno o las compras de productos estadounidenses, sin dejar a un lado la influencia del gigante asiático sobre Irán.

Lejos de mantener tensiones entre ambas potencias las conversaciones buscan ser lo más distendidas posibles ,y más, teniendo en cuenta la tregua comercial pactada por ambos en octubre en la ciudad surcoreana de Busan, tras meses de tensiones arancelarias que equivalieron prácticamente a un embargo entre las dos mayores economías del mundo.

Los dos gigantes se ven las caras

Lo más reseñable es la escolta que lleva el estadounidense. Trump va acompañado de una nutrida representanción empresarial, entre la que figuran 16 altos directivos de grandes multinacionales estadounidenses, incluidos el consejero delegado de Apple, Tim Cook, así como Elon Musk, fundador y máximo ejecutivo de Tesla y SpaceX, pero no el CEO de Nvidia, Jensen Huang.

La empresa más valiosa del mundo no asiste a una semana clave a nivel global pese a manifestar que, en caso de ser invitado por Trump, consideraría «un privilegio, un gran honor representar a los Estados Unidos».

Si bien, Trump cuenta junto con Musk y Cook con Robert Kelly Ortberg, CEO de Boeing; Ryan McInerney, de Visa; Larry Fink, de Blackrock; Stephen Schwarzman, de Blackstone; Brian Sikes, de Cargill, o Jane Fraser, de Citi.

A ellos se suman, Jim Anderson, de Coherent; H. Lawrence Culp, de GE Aerospace; David Solomon, de Goldman Sachs; Jaboc Thaysen, de Illumina; Michael Miebach, de Mastercard; Dina Powell McCormick, de Meta; Sanhay Mehrotra, de Micron, y Cristiano Amon, de Qalcomm.

Trump: «Se vienen grandes cosas»

El presidente estadounidense expresaba este lunes su confianza en que la cumbre con su par, Xi Jinping, reportará «grandes cosas» tanto a EEUU como a China.

«Tengo muchas ganas de viajar a China, un país increíble, con un líder, el presidente Xi, respetado por todos. ¡Nos esperan grandes cosas a ambos países», manifestaba Trump en un mensaje publicado en su red social.

Con antelación a la visita del presidente de EEUU, delegaciones del más alto nivel de las dos mayores economías mundiales mantendrán un encuentro previo en Corea del Sur, según explicaron ayer ambos gobiernos.

De este modo, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, y el viceprimer ministro del Consejo de Estado de China, He Lifeng, mantendrán consultas comerciales y económicas en Corea del Sur antes de la cumbre entre los líderes de las dos superpotencias.

«El miércoles, haré una escala en Seúl para reunirme con el viceprimer ministro chino He Lifeng», indicaba Bessent, que posteriormente continuará viaje a Pekín para la cumbre entre el presidente Trump y el presidente Xi.

De su lado, un portavoz del Ministerio de Comercio de China confirmó que, según lo acordado entre Washington y Pekín, He Lifeng encabezará una delegación a Corea del Sur del 12 al 13 de mayo para celebrar consultas comerciales y económicas con Estados Unidos.

«Ambas partes abordarán temas comerciales y económicos de interés mutuo, guiadas por el importante consenso alcanzado en la reunión de Busan y las conversaciones telefónicas previas entre los dos jefes de Estado», explicó el funcionario chino.