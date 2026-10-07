La UE lo avala y el cambio de norma es oficial: a partir del 18 de febrero de 2027 se obligará a que las baterías y pilas lleven un código QR

En los últimos años, ha aumentado de forma exponencial el uso de pilas y baterías, razón por la cual la Unión Europea lleva tiempo aprobando nuevas medidas destinadas a reducir el impacto medioambiental y a mejorar su trazabilidad. Bruselas ha ido ampliando las obligaciones relacionadas con el etiquetado, la información que reciben los consumidores y la reutilización de estos productos para fabricantes y distribuidores.

Ahora, una de las medidas contempladas en el Reglamento europeo ya tiene una fecha concreta de aplicación. Desde el 18 de febrero de 2027, todas las pilas y baterías incluidas en el ámbito de la normativa deberán incorporar un código QR. Al escanearlo, los usuarios podrán acceder a información relevante sobre el producto, sus características y la forma de gestionarlo cuando llegue al final de su vida útil. La medida afecta a pilas y baterías portátiles, baterías de arranque de vehículos, las utilizadas en bicicletas y patinetes eléctricos, las de vehículos eléctricos y las industriales.

La nueva norma de la UE para pilas y baterías

A partir del 18 de febrero de 2027, las pilas y baterías comercializadas en el mercado europeo deberán incorporar un código QR que estará impreso o grabado de «manera visible, legible y permanente» en la propia pila o batería. Sin embargo, cuando las medidas o las características del producto impidan colocar el código directamente sobre él, la normativa permite que se incluya en el embalaje o en la documentación que acompañe a la pila o batería.

«La información y el etiquetado que se refieren a cuestiones como los componentes de las pilas o baterías y el contenido reciclado serán accesibles por medio de un código QR y, en el caso de las baterías de los medios de transporte ligeros, industriales y VE, un «pasaporte de producto de la pila o batería». Los requisitos de etiquetado se aplicarán a partir de 2026 y el código QR a partir de 2027″, detalla la Unión Europea.

Código QR

El artículo 13.6 del Reglamento determina que el código QR funcionará como una «puerta de acceso a una base de datos digital» en la que se almacenará la información correspondiente a cada pila o batería. En el caso de las pilas convencionales destinadas al uso doméstico, el consumidor podrá escanear el código QR con su teléfono móvil y consultar información sobre sus características técnicas, capacidad nominal y otros datos exigidos por la normativa, así como información relativa a su conformidad con la legislación europea, instrucciones para prevenir y gestionar adecuadamente el residuo, datos sobre su recogida y reciclaje y documentación que demuestre el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Por lo tanto, la medida supone un importante avance en materia de transparencia y trazabilidad. En el caso de las baterías destinadas a vehículos eléctricos, de las utilizadas en medios de transporte ligeros y de las baterías industriales con una capacidad superior a 2 kWh, el código QR permitirá acceder al «pasaporte de batería», que contiene la siguiente información:

Información accesible para cualquier persona : permitirá consultar los datos básicos de identificación de la batería, información sobre su huella de carbono, un resumen de su composición química, determinados indicadores de rendimiento, datos relativos al contenido reciclado y orientaciones sobre la gestión del producto cuando llegue al final de su vida útil.

: permitirá consultar los datos básicos de identificación de la batería, información sobre su huella de carbono, un resumen de su composición química, determinados indicadores de rendimiento, datos relativos al contenido reciclado y orientaciones sobre la gestión del producto cuando llegue al final de su vida útil. Información para quienes tengan un interés legítimo : determinados usuarios podrán acceder a datos más detallados, como la composición de los materiales a nivel de cátodo, ánodo y electrolito, así como instrucciones completas para el desmontaje, incluyendo diagramas, herramientas necesarias y advertencias de seguridad. En el caso de baterías individuales, también se podrán incluir datos como el estado de salud, el historial de ciclos de carga o los registros de temperatura y funcionamiento acumulados durante su vida útil.

: determinados usuarios podrán acceder a datos más detallados, como la composición de los materiales a nivel de cátodo, ánodo y electrolito, así como instrucciones completas para el desmontaje, incluyendo diagramas, herramientas necesarias y advertencias de seguridad. En el caso de baterías individuales, también se podrán incluir datos como el estado de salud, el historial de ciclos de carga o los registros de temperatura y funcionamiento acumulados durante su vida útil. Información reservada a las autoridades: los organismos competentes tendrán acceso a documentación técnica adicional, como informes de cumplimiento, resultados de pruebas y datos utilizados para respaldar las cifras y declaraciones incluidas en el pasaporte.

Objetivos

A finales de 2027, los productores deberán alcanzar un objetivo de recogida de residuos del 63% para las pilas y baterías portátiles. Ese mismo año se establece un objetivo de valorización del litio procedente de los residuos de pilas y baterías del 50%, mientras que la valorización del cobalto, cobre, plomo y níquel deberá alcanzar el 90%.

A finales de 2030, el objetivo de recogida de residuos de pilas y baterías portátiles aumentará hasta el 73%. Para las baterías de medios de transporte ligeros, el objetivo será del 51% a finales de 2028 y alcanzará el 61% a finales de 2031. También para finales de 2031 se elevarán los objetivos de valorización del litio hasta el 80 % y los correspondientes al cobalto, cobre, plomo y níquel hasta el 95%.

A partir del 18 de agosto de 2031, determinadas baterías industriales, de arranque, alumbrado y encendido, así como las baterías de vehículos ligeros, deberán cumplir unos niveles mínimos de contenido reciclado. Estos serán del 16% para el cobalto, 85% para el plomo, 6% para el litio y 6% para el níquel.