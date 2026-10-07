Sun Yat-sen: «La clave del progreso radica en saber cuándo actuar, pero sobre todo en tener la audacia de comenzar»

Sun Yat-sen fue una de las figuras fundamentales en la transformación política de China a comienzos del siglo XX. Médico, revolucionario y fundador de un movimiento republicano, dedicó buena parte de su vida a impulsar un cambio que parecía imposible, que era acabar con siglos de gobierno imperial y construir una nueva China. Su pensamiento dejó una reflexión especialmente ligada al progreso, ya que no basta con saber qué debe cambiar, también hay que encontrar el momento adecuado y tener el valor necesario para dar el primer paso.

El valor de empezar

«La clave del progreso radica en saber cuándo actuar, pero sobre todo en tener la audacia de comenzar». La reflexión resume una de las ideas que acompañaron la trayectoria de Sun Yat-sen, que habla de que las transformaciones importantes requieren convertir las convicciones en acciones concretas. Su pensamiento político concedía un papel central a la capacidad de las personas para impulsar cambios y construir nuevas instituciones. Para él, esperar indefinidamente a que llegara el momento perfecto podía convertirse en un obstáculo para cualquier proyecto de transformación.

Sun Yat-sen nació en 1866 y desarrolló su actividad política durante los últimos años de la dinastía Qing. Consideraba que China necesitaba una profunda renovación política y social y terminó convirtiéndose en uno de los principales dirigentes del movimiento revolucionario que desembocó en la caída de la monarquía. En diciembre de 1911 fue elegido presidente provisional de la República de China y tomó posesión el 1 de enero de 1912.

Del pensamiento a la acción

Su filosofía política quedó articulada alrededor de los conocidos Tres Principios del Pueblo, que son nacionalismo, democracia y bienestar del pueblo. Pero Sun no concebía el progreso únicamente como una cuestión política. También defendió la modernización económica, el desarrollo de las infraestructuras, la educación y la incorporación del conocimiento científico. En The International Development of China, publicado en 1922, llegó a plantear grandes proyectos de ferrocarriles, puertos, comunicaciones, industria y agricultura.

La importancia que Sun Yat-sen concedía a la acción aparece también en textos dedicados a explicar sus ideas políticas. Sun distinguía entre quienes descubrían nuevas posibilidades, quienes las difundían y quienes las llevaban a la práctica. Su planteamiento partía de una premisa sencilla, ya que el progreso necesita personas capaces de convertir una idea en una realidad. De ahí que la decisión de actuar ocupara un lugar tan importante dentro de su visión de la transformación social.

La historia de Sun Yat-sen demuestra además que comenzar algo no significa saber exactamente cómo terminará. La revolución que ayudó a impulsar consiguió derribar la dinastía Qing, pero la nueva república afrontó enormes dificultades políticas y no alcanzó la estabilidad que sus impulsores esperaban. El propio Sun Yat-sen continuó trabajando durante años para desarrollar su proyecto político y económico, consciente de que derribar un sistema era solo una parte del proceso.