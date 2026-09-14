Buscan voluntarios para vivir totalmente gratis en Nueva Zelanda a cambio de cuidar caballos

Kind Farm es un santuario privado dedicado al rescate de animales de granja y se encuentra en el número 1653 de Cardrona Valley Road, en el corazón del valle de Cardrona, en la región de Otago, en la Isla Sur de Nueva Zelanda. El recinto se sitúa junto al río y está rodeado por las montañas de la zona, que durante los meses de agosto y septiembre, en pleno invierno austral, suelen estar cubiertas de nieve. Allí reciben animales de granja abandonados, maltratados o que se han quedado sin hogar, entre ellos caballos, ponis, burros, ovejas, cabras, vacas, cerdos y diferentes aves.

Además de su labor de rescate y cuidado, el santuario cuenta con un vivero dedicado a especies de plantas adaptadas a las condiciones climáticas de la región. También ofrece visitas guiadas de aproximadamente una hora de duración, siempre con reserva previa, durante las cuales los visitantes pueden conocer a los animales y descubrir cómo es su día a día. Su entorno es otro de sus grandes atractivos: el valle de Cardrona se encuentra entre Wānaka y Queenstown, dos de los destinos de montaña más conocidos de Nueva Zelanda, rodeado de estaciones de esquí, lagos de origen glaciar y numerosas rutas de senderismo.

Alojamiento gratis en Nueva Zelanda a cambio de cuidar caballos

«Damos la bienvenida a voluntarios locales apasionados por ayudar con las tareas esenciales de la granja. El voluntariado implica trabajo práctico, como limpiar los refugios de animales y mantener los potreros, generalmente en turnos de dos horas. Agradecemos el interés de la comunidad por nuestros animales, pero es importante destacar que el voluntariado consiste en apoyar las operaciones diarias del santuario».

Las labores diarias dependen en gran medida de las necesidades del santuario, pero suelen incluir el mantenimiento de los potreros, cepillar a los burros y caballos, sacar a pasear a ponis y burros para que hagan ejercicio, colaborar en la alimentación de cabras y cerdos y realizar algunas tareas de limpieza. En el vivero de plantas nativas también buscan voluntarios que quieran ayudar con el trasplante de plántulas, la eliminación de malas hierbas y las tareas de plantación.

A cambio de la ayuda, Kind Farm ofrece alojamiento gratuito durante la estancia, con cuatro horas de trabajo por las mañanas, cinco días a la semana. Los voluntarios pueden alojarse en una pequeña cabaña con dos camas, y la comida corre por cuenta de cada voluntario, aunque existe la posibilidad de participar en el almuerzo compartido que se organiza durante los días laborables.

Requisitos

¿Qué necesita un español para poder vivir gratis en Nueva Zelanda a cambio de cuidar caballos y otros animales de granja? La principal vía es la Working Holiday Visa, cuyos principales requisitos son:

Ser ciudadano español y tener entre 18 y 30 años en el momento de solicitarla.

Contar con al menos 4.200 dólares neozelandeses (2.110 euros) para cubrir los gastos durante la estancia.

Disponer de un seguro médico completo, incluida cobertura hospitalaria, durante todo el periodo de permanencia.

Tener un pasaporte español válido durante el tiempo exigido y demostrar que se dispone de medios para abandonar Nueva Zelanda al finalizar la estancia.

La visa permite permanecer en el país hasta 12 meses, trabajar para cualquier empleador durante ese periodo, estudiar hasta seis meses y entrar y salir de Nueva Zelanda mientras esté vigente. No es necesario contar con una oferta de trabajo para solicitarla.

El cupo para España es de 2.000 plazas al año. Una vez agotadas, el programa permanece cerrado hasta la siguiente convocatoria. Además, no se puede haber obtenido anteriormente una Working Holiday Visa de Nueva Zelanda, incluso aunque finalmente no se llegara a utilizar.

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Más allá de las tareas, Kind Farm plantea el voluntariado como una oportunidad para aprender, convivir y conocer otras formas de vida. El proyecto también fomenta el intercambio cultural entre las personas que llegan al santuario para colaborar. Según explica la propia organización, los voluntarios pueden conocer gente nueva, compartir experiencias y conocimientos y participar en momentos de convivencia con el equipo, como los almuerzos que se organizan durante los días de trabajo.

El interés por este tipo de voluntariado forma parte de una tendencia cada vez más extendida: la búsqueda de experiencias que permitan estar en contacto directo con animales, vivir durante un tiempo en entornos rurales y alejarse del ritmo frenético de las ciudades. Países como Nueva Zelanda cuentan además con una amplia oferta turística y diferentes iniciativas de voluntariado.

Con santuarios que llevan años desarrollando este tipo de proyectos y cada vez más interesados en vivir experiencias relacionadas con el cuidado de animales, el voluntariado con caballos rescatados y otros animales de granja está ganando terreno a pasos agigantados. Eso sí, quienes estén interesados en participar deben consultar previamente las condiciones de cada santuario u organización.