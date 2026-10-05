La importante reflexión de Lao Tse, filósofo chino, sobre la vida: «No hay que ir para atrás ni para darse impulso»

Hay frases que sobreviven durante siglos porque consiguen resumir en pocas palabras una forma de entender la existencia. Una de ellas pertenece al filósofo chino Lao Tse, una de las figuras vinculadas al pensamiento taoísta. «No hay que ir para atrás ni para darse impulso». Una reflexión que, llevada al día a día, plantea una cuestión muy humana, ya que ¿hasta qué punto necesitamos mirar constantemente al pasado para poder avanzar?

Una frase sobre seguir adelante

La frase del filósofo chino Lao Tse invita a interpretar el pasado como una etapa que puede aportar experiencia, pero que no debería convertirse en un lugar permanente. Su mensaje es sencillo, ya que para avanzar no siempre hace falta regresar a lo que ocurrió, incluso cuando una experiencia haya sido difícil. La reflexión pone el foco en el presente y en la capacidad de continuar el camino sin esperar a que las circunstancias sean perfectas.

Esta manera de entender la vida guarda relación con algunos de los principios asociados al taoísmo. El texto fundamental de esta tradición gira alrededor del concepto de Dao, entendido como «el Camino», y de ideas como la naturalidad.

El pensamiento de Lao Tse

Lao Tse, también conocido como Laozi o Lao-tzu, es una figura rodeada de misterio. La tradición china lo sitúa como un antiguo maestro y le atribuye el Tao Te Ching, considerado uno de los libros más importantes y enigmáticos del pensamiento oriental. Los expertos advierten de que existen importantes dudas sobre su existencia histórica y sobre la autoría individual de la obra.

Por eso, más que leer esta frase únicamente como una orden para olvidar el pasado, puede entenderse como una invitación a no quedarse atrapado en él. El propio pensamiento taoísta concede importancia a actuar de acuerdo con las circunstancias y a no forzar constantemente el curso de las cosas. En el libro Tao Te Ching, por ejemplo, el agua aparece como una imagen de aquello que avanza sin necesidad de enfrentarse continuamente a todo lo que encuentra.

La fuerza de la reflexión está precisamente en su sencillez. No plantea que haya que borrar los recuerdos ni ignorar las experiencias anteriores, sino evitar que el pasado determine cada paso del presente. Una enseñanza que, atribuida tradicionalmente a Lao Tse, resume una idea muy cercana al espíritu del pensamiento taoísta, que trata de avanzar sin forzar el camino y aceptar que la vida también consiste en aprender a seguir su curso.