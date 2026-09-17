El plan que ya ha devuelto 1.500 caballitos de mar a las aguas de las Islas Baleares

El proyecto Caballitos de mar Baleares, impulsado por Banca March y la Fundación Palma Aquarium, ha alcanzado un hito clave en la protección del ecosistema mediterráneo tras lograr la reintroducción de 1.517 ejemplares en diversos Espacios Marinos Protegidos y Lugares de Interés Comunitario (LIC) del archipiélago.

La iniciativa, que nació en 2022 para frenar el preocupante declive poblacional que sufren las dos especies autóctonas de caballito de mar en la región, cumple cerca de cuatro años de trabajo conjunto, posicionándose como una de las intervenciones de conservación ambiental más sólidas de Baleares.

El futuro del programa queda garantizado tras la firma de la renovación del convenio de colaboración entre ambas entidades hasta marzo de 2028. Esta ampliación por dos años adicionales permitirá continuar con las tareas de cría, reintroducción e investigación científica.

Entre las principales novedades operativas de esta nueva etapa destaca la incorporación de una veterinaria especializada en fauna marina, así como la implantación de estrictos protocolos de bioseguridad orientados a maximizar el bienestar y la supervivencia de los animales antes y durante su puesta en libertad.

Más allá del impacto biológico en el mar, el proyecto ha puesto especial énfasis en la vertiente pedagógica. A través de campañas educativas en centros escolares baleares, la organización ha distribuido más de 660 ejemplares de un cuento infantil centrado en la protección de estas especies, logrando sensibilizar a más de 3,4 millones de personas desde el inicio de la campaña.

La viabilidad financiera de Caballitos de mar Baleares se apoya en el modelo solidario de Mediterranean Fund, un fondo temático de renta variable gestionado por March A.M. (Grupo Banca March). Esta solución de inversión destina su capital a dos sectores clave de futuro —la economía oceánica y la gestión del agua— y dona el 10% de su comisión de gestión a iniciativas dedicadas a la restauración de la biodiversidad marina y la conservación del medio natural.