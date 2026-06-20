Muere el niño danés de tres años que se ahogó en una piscina de Can Picafort, en Mallorca

El niño de tres años y nacionalidad danesa que permanecía ingresado en estado crítico tras sufrir un ahogamiento en la piscina de una finca de Can Picafort, en el término municipal de Santa Margalida, ha fallecido este sábado en el Hospital Universitario Son Espases, según han confirmado fuentes sanitarias.

El menor había sido trasladado de urgencia al centro hospitalario este viernes por la tarde después de que los equipos de emergencias lograran reanimarlo y estabilizarlo en el lugar de los hechos. Sin embargo, las graves lesiones provocadas por la falta de oxígeno durante el tiempo que permaneció bajo el agua han resultado finalmente irreversibles.

El accidente ocurrió sobre las 16.00 horas en una finca situada en la calle Hernán Cortés, donde el pequeño se encontraba junto a su familia y otros niños. Por causas que continúan bajo investigación, el menor accedió a las escaleras de la piscina y cayó al agua.

Fue un familiar quien advirtió la situación y consiguió sacar al niño de la piscina de inmediato. Acto seguido, comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los equipos sanitarios del SAMU 061, cuya intervención permitió recuperar el pulso del niño.

La gravedad del estado del menor obligó a activar un amplio dispositivo de emergencias. Varias ambulancias, agentes de la Guardia Civil, efectivos de la Policía Local de Santa Margalida, miembros de Protección Civil y socorristas participaron en la asistencia. Posteriormente, una caravana policial escoltó a las ambulancias hasta el campo de fútbol de la localidad, habilitado como helipuerto provisional, donde esperaba un helicóptero medicalizado que trasladó al pequeño a Son Espases.

Pese a los esfuerzos realizados tanto por los familiares como por los profesionales sanitarios, el niño no ha podido superar las graves lesiones sufridas tras el ahogamiento.

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas del accidente, ocurrido en una vivienda de alquiler de larga duración en Can Picafort.