Un niño de tres años se debate entre la vida y la muerte tras ahogarse en la piscina de una finca en Mallorca

Un niño de tres años y nacionalidad danesa permanece ingresado en estado crítico después de sufrir un ahogamiento en la piscina de una finca situada en Can Picafort, en el término municipal de Santa Margalida. El grave incidente movilizó a un amplio dispositivo de emergencias y obligó a activar un traslado urgente en helicóptero hasta el Hospital Universitario Son Espases.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16.00 horas de este viernes en una finca ubicada en la calle Hernán Cortés número 74, bajos, donde el menor se encontraba junto a su familia y otros niños. Según las primeras informaciones recabadas por este medio, por causas que están siendo investigadas, el pequeño accedió a las escaleras de la piscina y cayó al agua.

Fue un familiar quien se percató de lo sucedido y logró sacar al niño de la piscina de forma inmediata. Acto seguido, comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras se daba aviso a los servicios de emergencia a través del 112. Hasta el lugar se desplazaron varias ambulancias del SAMU 061, agentes de la Guardia Civil, efectivos de la Policía Local de Santa Margalida, miembros de Protección Civil y varios socorristas, que trabajaron de forma coordinada para intentar salvar la vida del menor.

A la llegada de los sanitarios, el niño se encontraba en una situación extremadamente grave. Tras hacerse cargo de la asistencia médica, los equipos de emergencias consiguieron estabilizarlo y prepararlo para un traslado urgente a un centro hospitalario de referencia. Dada la gravedad del estado del menor, se organizó una caravana policial para escoltar a las ambulancias hasta el campo de fútbol de la localidad, que fue habilitado como helipuerto improvisado. Allí esperaba el helicóptero medicalizado del SAMU 061, que trasladó al pequeño hasta el Hospital Universitario Son Espases.

Fuentes próximas a la investigación han confirmado que el menor fue recuperado inicialmente gracias a la rápida intervención de un familiar, cuyas maniobras de reanimación resultaron fundamentales hasta la llegada de los equipos sanitarios. La finca donde ocurrió el accidente es una vivienda de alquiler de larga duración. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el ahogamiento.

El niño permanece ingresado en estado crítico en Son Espases, donde los médicos continúan luchando por salvarle la vida.