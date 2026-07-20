Celebración viral: Mikel Merino hace el baile de Donald Trump con él enfrente

Mikel Merino no pudo resistirse a hacer el Trump dance durante la celebración del Mundial. El presidente hizo su popular baile cuando entregó el trofeo de la Copa del Mundo a los jugadores. El centrocampista le imitó entre risas y se preparó para elevar el título al cielo.

Donald Trump se quedó con los jugadores y con Infantino para salir en la foto de la celebración. Además, pudo ver el partido sin problemas, ya que el Estadio Nueva York Nueva Jersey acondicionó un palco de honor de máxima seguridad para evitar posibles atentados, en los que se han instalado unos cristales blindados y estructuras de protección balística.

Lo de Mikel Merino haciendo el baile de Trump a su lado es histórico. Brutal jajajajajajajaja. pic.twitter.com/1n19clbkdV — Iván (@IvaanBlanco26) July 20, 2026

El presidente pudo seguir el encuentro junto a los Reyes de España y Pedro Sánchez, que estaban en la misma habitación. Sin embargo, en la celebración solo le acompañaron Felipe VI y Rafael Louzán.

La FIFA apartó a Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno fue apartado del momento más prestigioso del torneo. Es la segunda vez que le ocurre esto a Pedro Sánchez, ya que en la final de la Eurocopa 2024 la UEFA también le apartó. Como es lógico, UEFA y FIFA invitan a la ceremonia al jefe del Estado, que es el Rey Felipe VI.