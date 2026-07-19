Cuánto pesa y mide el trofeo de la Copa del Mundo y otras curiosidades

Este domingo el MetLife Stadium acogerá la gran final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 entre España y Argentina. La Roja peleará por sumar la segunda estrella encima de su escudo, mientras que la Albiceleste luchará por poner la cuarta estrella en su pecho. Pero lo que realmente se llevará el foco de atención será la Copa del Mundo que estará presidiendo este apasionante encuentro.

Ese trofeo dorado es con lo que sueña cualquier niño. La mayoría de los argentinos ya vieron a su selección levantarla en Qatar 2022 y buscan revalidarla en Nueva York. Pero para pelear por la Copa del Mundo estará una España que lleva 16 años sin lograr este trofeo –desde Sudáfrica 2010– y sueña con volver a hacer historia liderada por Lamine Yamal ante la Argentina de Leo Messi en su último Mundial.

Quién fabrica la Copa del Mundo

El nuevo diseño de la Copa del Mundo, el que se utiliza desde Alemania 1974, corre a cargo del taller italiano Bertoni. Ubicada en la localidad de Paderno Dugnano, en Milán, esta empresa también se encarga de realizar trofeos para competiciones de todo el mundo -Champions, Europa League…- y medallas para diferentes disciplinas deportivas.

Cabe destacar también que el creador de este diseño es Silvio Gazzaniga, que fue el ganador del concurso que realizó la FIFA para reemplazar el Trofeo Jules Rimet. Se recibieron más de 50 modelos, pero finalmente fue el que tenemos actualmente, en el que dos figuras humanas sostienen el mundo, el que se llevó la victoria.

Qué pasa si alguien toca la Copa del Mundo

La Copa del Mundo está este domingo en el MetLife Stadium. Los futbolistas de España y Argentina que saltaron de inicio al MetLife pasaron a su lado y hay una ley no escrita, una especie de premonición, que dice que si un jugador toca el trofeo, su equipo o selección no ganarán el título. Ninguno la tocó, por si acaso.

De qué está hecha la Copa del Mundo

El material que se utiliza para realizar la Copa del Mundo es oro de 18 kilates y malaquita, para esa base donde están los dos anillos verdes. Por debajo de la base están escritos los nombres de todos los países que la han levantado al menos una vez. Mide unos 37 centímetros y pesa alrededor de los 6 kilos.

El taller encargado de fabricar la Copa del Mundo se encarga de hacerla artesanalmente, lo que le da más valor a este trofeo que termina recibiendo un baño en oro de 24 kilates. También hay que mencionar que a los ganadores se entrega una réplica y que la original está en las oficinas de la FIFA, siendo este mismo taller el encargado de mantenerla en perfectas condiciones.

Cuánto vale la Copa del Mundo

El valor de la fabricación de cada Copa del Mundo está estipulada en unos 250.000 y 300.000 dólares. Una vez hecha y entregada, ese valor sube por todo lo que significa, además de que, por ser de las pocas unidades que existen, hace que, si un día se pusiera a subasta una, cualquier coleccionista estaría dispuesto a dejarse muchísimo dinero para poseer una.