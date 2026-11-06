Arturo Requejo, nuevo concursante ‘Gran Hermano VIP 9’ tras su polémico paso por el reality de Telecinco
Requejo también ha participado en 'Supervivientes' y en 'Mujeres y hombres y vicesersa'
Telecinco ya está preparando el estreno de Gran Hermano VIP 9, que se estrenará en breve tras Supervivientes All Stars 3, que emitirá su final el próximo jueves 12 de noviembre. Después de que Karmele Marchante se adelantase a Mediaset y confesara, en otra cadena, que iba a ser concursante, ya se ha confirmado que acompañará a la periodista Arturo Requejo, famoso participante de la undécima edición del reality en su versión con anónimos.
Este jueves 6 de noviembre, Jorge Javier Vázquez ha anunciado en el directo de Supervivientes All Stars 3 al primer concursante oficial de la novena edición de la versión VIP Gran Hermano: Arturo Requejo.
En un vídeo emitido en directo, Requejo ha dicho: “Estoy muy nervioso y con ganas. Vuelvo con un poquito más de canas. Miedo no tengo, nada me inquieta, voy a darlo todo. No me lo tuve que pensar porque vino todo rodado, una cosa detrás de la otra”.
Arturo Requejo se convirtió en uno de los concursantes más controvertidos de la historia de Gran Hermano gracias a su participación en la undécima edición del reality de Telecinco, emitida entre 2009 y 2010.
Natural de Irún (Guipúzcoa), llegó a la casa de Guadalix de la Sierra con 32 años, después de haber trabajado en reformas de interiores y haber vivido durante siete años en California.
Su paso por el concurso estuvo especialmente marcado por su relación con Indhira Kalvani. Los continuos enfrentamientos, celos y acercamientos entre ambos protagonizaron numerosos momentos de tensión. También mantuvo un romance con Tatiana Malyshkina y protagonizó desencuentros con otros participantes, como Carol.
En 2010, Requejo regresó a Guadalix para participar en El Reencuentro, pero terminó expulsado disciplinariamente después de arrojar un vaso de calimocho durante una discusión con Indhira.
Después, Rquejo participó en distintos programas de Mediaset, tales como Supervivientes 2011, Mujeres y hombres y viceversa y ¡Mira quién salta!
Su relación sentimental más conocida fue con la cantante Merche, con quien compartió aproximadamente siete años de vida hasta su separación en 2020. La ruptura coincidió con la polémica surgida alrededor de sus encuentros con la periodista Alexia Rivas.
Arturo es padre de cuatro hijos. Posteriormente, rehízo su vida junto a Tamara Vera, instructora de yoga, con quien tuvo a su hijo Sua. Ambos apostaron por instalarse en Letur (Albacete), donde desarrollaron un proyecto de vida vinculado a la naturaleza y la sostenibilidad. La DANA de octubre de 2024 afectó gravemente a su entorno familiar y empresarial.
Requejo regresará a la casa de Gran Hermano en la novena edición de la versión VIP del reality más longevo e icónico de Telecinco.