Rosa Benito al saber que Belén Esteban ha regresado a Telecinco: «Ella entra y yo me voy»
Esteban será entrevistada este 13 de noviembre en '¡De viernes!'
Rosa Benito ha sido entrevistada este jueves 12 de noviembre en Supervivientes All Stars. Mientras que la última del reality de Telecinco se celebraba en Honduras con los cuatro últimos finalistas -Yola, Asraf, Victor y Omar-, la cuñada de Rocío Jurado se ha sentado en el plató de Madrid ante Jorge Javier Vázquez para responder a todas sus polémicas, incluyendo su enemistad con Belén Esteban, quien este viernes 13 regresa a la cadena principal de Mediaset en el programa ¡De viernes!.
Era una de las grandes bazas de la noche: Jorge Javier Vázquez cara a cara con Rosa Benito 15 años después de que ella ganara Supervivientes 2011 y de que ambos trabajaran juntos durante más de una década en Sálvame.
Durante la última aventura de Rosa en Honduras, ha hablado mucho de todos y de todos, incluyendo sobre su sobrina Rocío Carrasco y sobre la que fue su íntima amiga, Belén Esteban, a la que ha tachado de «envidiosa» y traidora.
Belén Esteban, después de años retirada de Mediaset, ha regresado a Telecinco. Hace un mes protagonizó dos entrevistas muy exitosas en ¡De viernes! y hoy 13 de noviembre regresa al programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona para contar una decisión personal (se rumorea que se trata de su entrada como concursante de Gran Hermano VIP 9).
Cuando Vázquez le ha informado a Rosa que Belén ha regresado a Telecinco, la exsuperviviente ha dicho: «Ella vuelve y yo me voy. Yo ya lo he dicho, es algo que tenía en mi mente».
Vázquez le ha recordado a Benito que él mismo ha sido testigo de la amistad inquebrantable entre ella y Esteban. Rosa ha afirmado que sí, que quería mucho a la de Paracuellos, pero que, en un momento dado, todo se acabó:
«Seguí siendo amiga muy fiel. Jamás he dicho cosas de ella, de lo que hemos vivido. Ha sido una persona que, cuando ha estado en otros programas, que fracasaron, me tiró por tierra y a mi hija también. Y eso no se lo voy a perdonar nunca».