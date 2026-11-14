Beatriz Trapote carga contra Belén Esteban antes de su entrada en ‘Gran Hermano VIP’: «Aprende un poquito de humildad»

Belén Esteban ha confirmado una de las noticias televisivas que más expectación había generado en las últimas semanas: su participación en Gran Hermano VIP. El regreso de la de Paracuellos a un formato de telerrealidad ha vuelto a poner en primer plano su enfrentamiento con la familia Janeiro, una guerra que ha sumado nuevos capítulos en los últimos días. Uno de los nombres que ha terminado entrando en escena es el de Beatriz Trapote, mujer de Víctor Janeiro, que ha aprovechado su última entrevista en televisión para responder a las declaraciones de la colaboradora.

La periodista ha acudido al plató de ¡De Viernes! recién llegada de Honduras, donde ha estado presente en la final de Supervivientes. Desde el primer momento, Trapote ha dejado claro que llegaba dispuesta a defender a su familia. «He hablado con todos y me han dicho que sea fuerte y que venga a defender lo que vengo a defender, que es la familia», ha asegurado. Sin embargo, cuando le han preguntado si pensaba desvelar cuestiones privadas de los Janeiro, ha reculado: «No quiero ser portadora de la familia Janeiro, vengo a contar mi opinión y lo que yo he vivido».

Beatriz Trapote responde a Belén Esteban nada más comenzar la entrevista

Uno de los momentos más tensos de la entrevista ha llegado cuando los presentadores han puesto a Trapote las imágenes de Belén Esteban. La colaboradora había asegurado que nunca había llamado fea a Juls Janeiro y también había lanzado un mensaje directo a Jesulín de Ubrique: «Jesús, ten cuidado porque María José Campanario y Julia Janeiro hablan a tus espaldas y yo me entero de todo».

La respuesta de Trapote no se ha hecho esperar. «Belén, ¿por qué no lo cuentas?», ha replicado, antes de lanzar una crítica directa a la de Paracuellos: «Debe aprender un poquito de humildad». Sus palabras han provocado la reacción de Antonio Rossi, que ha saltado contra la invitada durante el debate. El enfrentamiento ha elevado todavía más la tensión en un plató en el que las declaraciones sobre la familia Janeiro han terminado ocupando buena parte de la conversación.

La posible demanda de la familia Janeiro contra Belén Esteban

Durante la entrevista también ha salido a relucir la posibilidad de que la familia Janeiro emprenda acciones legales contra Belén Esteban. Trapote ha confirmado que estarían preparando una demanda y ha defendido que los miembros de la familia tienen derecho a preservar su intimidad. Una cuestión que añade un nuevo frente a una disputa que lleva años ocupando titulares y que vuelve a cobrar fuerza justo cuando Belén prepara su entrada en la casa de Gran Hermano VIP.

Trapote se niega a hablar de Humberto Janeiro y la polémica sobre Andrea

Otro de los momentos más delicados ha llegado al recuperar una antigua polémica sobre la paternidad de Andrea Janeiro. Durante la conversación se ha recordado que Humberto Janeiro, fallecido hace seis años, llegó a cuestionar públicamente que la hija de Belén Esteban fuera su nieta. Al escuchar la pregunta de Terelu Campos sobre este asunto, Trapote se ha mostrado tajante y ha evitado entrar en la controversia: «No voy a hablar de una persona que ha muerto hace seis años y me niego».

La acusación de Beatriz Trapote sobre las llamadas a Carmen Bazán

La entrevista también ha recuperado las críticas que Víctor Janeiro lanzó contra Belén durante su participación en Supervivientes. El hermano de Jesulín sostuvo que la colaboradora había conseguido hacerse un hueco en televisión gracias a su relación con el torero. Una afirmación que vuelve a situar el origen de la disputa en los años posteriores a la ruptura de la pareja.

Pero Trapote ha ido un paso más allá al lanzar una acusación sobre la relación de Belén con Carmen Bazán, madre de Jesulín. «Belén llamaba a Carmen Bazán para sacarle información y venderla en la televisión», ha asegurado. Una declaración que los colaboradores han calificado de grave y sobre la que la invitada ha añadido que se habría producido durante una etapa anterior, coincidiendo con la ruptura entre Esteban y el torero. No obstante, ha reconocido que no recuerda ninguna información concreta que Belén hubiera conseguido de la abuela de Andrea Janeiro.