El sorprendente currículum de Beatriz Trapote: de reportera de televisión a ser dueña de cinco negocios de uñas

La guerra entre Belén Esteban y Beatriz Trapote está lejos de llegar a su fin. Tras protagonizar un tenso cara a cara en el plató de ¡De viernes!, la mujer de Víctor Janeiro regresa esta noche al programa dispuesta a responder a las declaraciones de la conocida como La Patrona y ofrecer su propia versión de lo ocurrido en la anterior entrega. La expectación ante sus nuevas declaraciones es máxima. Sin embargo, más allá de la polémica que la mantiene en el foco mediático, el regreso de Beatriz a la televisión también ha despertado una gran curiosidad por sus inicios y su trayectoria profesional. Y es que, aunque muchos la conocen por su relación con Víctor Janeiro, lo cierto es que cuenta con un amplio currículum que, para buena parte del público, sigue siendo todo un desconocido.

Beatriz Trapote nació el 3 de junio de 1981 en la localidad madrileña de Leganés y, años más tarde, decidió ingresar en la universidad para estudiar Periodismo. Y lo hizo gracias a sus excelentes notas, las cuales le permitieron recibir una beca académica. Cuando terminó la carrera, saltó a la televisión en 2006 trabajando en El Buscador de Historias, un formato de Telecinco donde tuvo la oportunidad de entrevistar al hermano menor de Jesulín de Ubrique, quien finalmente terminó convirtiéndose en su marido y en el padre de sus tres hijos (Víctor, Oliver y Brenda).

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TNT, El programa de Ana Rosa, Vuélveme loca y Sálvame diario también fueron otros espacios en los que tuvo la oportunidad de participar, así como también protagonizó la portada de Interviú de mayo en 2010 y fue concursante de Supervivientes: Perdidos en Nicaragua y Mira quién salta.

Su faceta como empresaria

Después de casarse con Víctor Janeiro —el 2 de noviembre de 2013 en Jerez de la Frontera—, Beatriz se mudó a Andalucía, donde también colaboró en programas de la televisión autonómica como Andalucía Directo y Mira la vida. Sin embargo, con el paso del tiempo, decidió alejarse de la pequeña pantalla y desarrollar su faceta como empresario, abriendo varios centros de cuidado de uñas. Llegó a gestionar cinco locales con decenas de empleados a su cargo, pero la llegada de la pandemia le obligó a cerrar cuatro de ellos, manteniendo en la actualidad solo uno instalado en el centro comercial de El Puerto de Santa María.

Pero este negocio estético no fue el único que abrió por su cuenta. Y es que, según lo publicado, también se lanzó poniendo en marcha una heladería en Sevilla y una casa rural en Cádiz, concretamente en El Bosque, un pequeño municipio en el que también viven sus cuñados, Jesulín y María José Campanario. A día de hoy, Beatriz también utiliza sus redes sociales como una fuente de ingreso donde, de vez en cuando, al igual que otras influencers, hace publicidad de alguna que otra marca.