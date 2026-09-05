Nuestras madres ya lo llevaron: 12 peinados de los años 80 que volverán a estar de moda en otoño de 2026

Los años 80 vuelven al mundo de la belleza, y esta vez lo hacen desde el cabello. El volumen, las ondas, las capas y los recogidos con personalidad recuperan protagonismo de cara al otoño de 2026. Hoy se reinterpretan con acabados más ligeros y fáciles de llevar. La nostalgia funciona, pero no hablamos de copiar una fotografía antigua: la tendencia consiste en rescatar sus códigos más reconocibles y adaptarlos a cortes, texturas y rutinas actuales. Son los peinados de los años 80 que vuelven a estar de moda.

La vuelta de esta estética no resulta casual. La moda lleva varias temporadas revisitando décadas anteriores y el cabello se ha convertido en uno de los terrenos preferidos para experimentar con esa nostalgia. Vogue Alemania acaba de señalar doce propuestas inspiradas en las grandes musas capilares de aquella época que pueden recuperar fuerza este otoño. Entre ellas aparecen referencias a Madonna, Cindy Crawford, Brooke Shields, Julia Roberts o la princesa Diana. El volumen puede ser más natural, las ondas menos rígidas y los accesorios más discretos.

Los peinados de los años 80 que vuelven

El volumen, protagonista

Uno de los rasgos más reconocibles de la década era una melena con presencia. El cabello se levantaba desde la raíz con cepillo y secador. En 2026, esa idea reaparece de una manera menos rígida: interesa conseguir movimiento y cuerpo sin que el resultado parezca excesivamente elaborado.

El clásico brushing con raya lateral, asociado a Cindy Crawford, encaja. Una melena con capas suaves, raíces elevadas y puntas ligeramente curvadas puede aportar ese aire de supermodelo sin complicarlo.

Cardados y otros

En esta vuelta al volumen, los cardados también deben popularizarse. Un ejemplo perfecto de ello es el estilo de Olivia Newton-John. Aunque su melena rubio platino lució muy diversas variantes durante esa década, destaca su semirrecogido con volumen en la parte superior fue uno de los más icónicos.

Para conseguir este look, carda la sección superior y recógela en una media coleta. El resultado es desenfadado y moderno.

Rizos y ondas con personalidad

Los rizos también recuperan terreno. Julia Roberts popularizó una melena abundante y llena de movimiento, que todos vimos en Pretty Woman, y Diana Ross convirtió su textura natural en una seña de identidad. La reinterpretación actual apuesta por respetar la forma del cabello y trabajarla en lugar de ocultarla.

Para quienes tienen el pelo ondulado o rizado, esto supone una buena noticia: no hace falta perseguir una textura completamente lisa para conseguir un acabado cuidado. Una crema de definición y un difusor pueden potenciarlo.

Los recogidos de los 80 también cambian

Coletas con un punto rebelde

Las coletas de inspiración ochentera no tienen por qué resultar excesivas. Una coleta alta, ligeramente deshecha o con algunos mechones sueltos puede recuperar el espíritu de Madonna sin reproducir literalmente su estética. También funciona una versión baja con volumen en la coronilla.

Otra posibilidad es jugar con los accesorios. Coleteros y diademas anchas aportan un guiño retro.

El semirrecogido vuelve con fuerza

El semirrecogido voluminoso es otra opción fácil de actualizar. La clave está en elevar ligeramente la parte superior y dejar que las longitudes conserven movimiento. Basta con aportar textura y movimiento.

Los cortes que recuperan el espíritu de los 80

El shag

El shag es uno de los mejores ejemplos de cómo una tendencia antigua puede regresar sin parecer antigua, como muestra un video publicado por el estilista Alejandro Arguello. Sus capas, movimiento y acabado ligeramente desordenado conectan con la estética rockera de Joan Jett y encajan con la preferencia por respetar la textura natural.

Pelo corto estilo Lady Di

También vuelve el pelo corto capeado con flequillo ladeado asociado a la princesa Diana. Su versión contemporánea puede ser más ligera, con capas ligeras y volumen controlado.

Cómo llevarlos hoy

La clave para que un peinado ochentero funcione en 2026 está en elegir un solo elemento protagonista. Puede ser el volumen, una onda definida, una coleta llamativa o un accesorio retro. Combinar todos los códigos a la vez puede hacer que el resultado parezca un disfraz, y un único guiño resulta más sofisticado. También conviene adaptar el peinado a la textura y al corte propios. La tendencia actual concede espacio al movimiento natural, y no conviene abusar del calor para modificarla.

Además, Vogue Alemania ha destacado durante 2026 el regreso del volumen lateral y de la llamada «palmera» ochentera en pasarela. Son señales de que la década no reaparece como una copia nostálgica, sino como un repertorio de formas que pueden mezclarse con una estética contemporánea y natural.

El regreso de los peinados de los 80 no consiste tanto en mirar atrás como en recuperar una actitud: más volumen, más personalidad y menos miedo a destacar. El otoño de 2026 puede ser la excusa perfecta para probar una versión moderna de aquella década.