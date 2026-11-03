El elenco de ‘Friends’ declinó participar en un nuevo documental sobre la vida de Matthew Perry

Hace una semana, Netflix estrenó una docuserie de tres episodios para contar el lado personal de la fallecida estrella de Friends, Matthew Perry. The One About Matthew Perry llegó al catálogo de la “gran N roja” justo en el segundo aniversario de la muerte del actor, el cual fue encontrado sin vida el 28 de octubre de 2023 en el jacuzzi de su residencia de Los Ángeles. Más allá del escándalo propio de sus adicciones ya reveladas por él mismo en 2002, tras pasar por varios centros de rehabilitación durante las grabaciones de la sitcom, la noticia destapó todo un entramado de tráfico de drogas, con médicos, traficantes y su propio asistente implicados en la facilitación de repetidas dosis de ketamina al intérprete. Ahora, gracias a varios medios estadounidenses, sabemos que el resto de sus compañeros de reparto en la ficción creada por David Crane y Marta Kauffman decidieron en conjunto no participar en este último documental.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer no aparecen en The One About Matthew Perry. El proyecto, en cambio, sí refleja la participación de algunos de sus familiares cercanos, narrándose la historia a través de la voz de Mia Perry Bowick, su hermana. Según Netflix, el objetivo de este homenaje no es otro que el de reflejar las batallas que libró “para ser él mismo”, más allá de la fama, sin adornos y a través de la franqueza que se irguió de su legado. Pero bajo esta perspectiva, ¿cuáles son los motivos detrás de la desbandada en bloque del resto del elenco?

El motivo detrás de la ausencia del reparto de ‘Friends’ en el último documental de Matthew Perry

La propia directora Mary Robertson, fue quien dio la primera información oficial a cadenas y diarios como USA TODAY o The Independent, expresando que el equipo se puso en contacto con ellos, pero que estos declinaron su participación. Según ha revelado Page Six, Aniston fue la más contundente con su negativa, señalando la voluntad explícita del grupo de no exponer ante las cámaras un proceso de duelo que está siendo especialmente doloroso.

Robertson, no obstante, aclaró que esta no era una especie de falta de afecto, sino de la elección de una forma de procesar la pérdida. De hecho, en The One About Matthew Perry, la hermana relata cómo los cinco protagonistas asistieron al funeral privado, apoyando a la familia en todo momento.

Respetar la voz del propio Matthew Perry

Aparte de ese duelo, el elenco piensa que el actor ya contó su propia y definitiva versión en ‘Friends, Rovers, and the Big Terrible Thing’, por lo que prefieren que sea su propia voz la que quede como el testimonio principal.

Los tres capítulos de The One About Matthew Perry ya están disponibles en Netflix.