Los psicólogos expertos coinciden sobre los regalos de Navidad: «Hasta que sean mayores de edad o, como poco, tengan 16 años, los adolescentes no deberían tener un smartphone de su propiedad»

Alberto Soler es psicólogo, autor de seis libros y cuenta con más de 600.000 seguidores en Instagram, donde comparte consejos sobre educación y crianza. Su trabajo se centra en ayudar a las familias a afrontar los desafíos relacionados con el desarrollo infantil y adolescente. Uno de los asuntos que más le preocupa es el acceso temprano a los teléfonos móviles y a las redes sociales, especialmente por la exposición a contenidos inadecuados y el tiempo de uso.

En su opinión, las plataformas digitales están diseñadas para conseguir que los usuarios permanezcan el mayor tiempo posible en ellas, algo que puede afectar especialmente a los más jóvenes. Por este motivo, considera que no basta con confiar en que los menores aprendan a gestionar solos la tecnología. También reclama una mayor regulación de las empresas y defiende que los padres deben asumir un papel activo en la protección digital de sus hijos.

¿A qué edad deberían tener su primer móvil?

Una de las recomendaciones más contundentes del psicólogo está relacionada con la edad a la que los adolescentes deberían disponer de un teléfono propio. «Hasta que sean mayores de edad o, como mucho, 16 años, no deberían tener un smartphone de su propiedad», sostiene. Su propuesta consiste en que, si necesitan utilizar uno antes de esa edad, sea un dispositivo familiar que los adultos les presten en momentos concretos y cuyo uso puedan supervisar.

Además, Soler diferencia entre disponer de un teléfono para comunicarse y tener acceso ilimitado a internet. Para los niños de Primaria y los primeros cursos de Secundaria, recomienda dispositivos sin conexión a internet, que permitan mantener el contacto con sus familias sin exponerlos a las redes sociales. «Llegar en Navidad y decir ‘toma, aquí tienes un teléfono’ es negligente», advierte.

¿Qué alternativas hay para regalar tecnología?

El especialista también ofrece recomendaciones para las familias que estén pensando en regalar una consola. Considera importante tener en cuenta la edad del menor y no adelantarse a sus deseos. Para los más pequeños propone dispositivos sencillos y juegos básicos, mientras que para edades más avanzadas menciona opciones como Nintendo Switch, especialmente por sus controles parentales y sus posibilidades de juego familiar.

En cualquier caso, insiste en que los adultos deben implicarse en el uso de estos dispositivos. No basta con establecer un límite de horas; también hay que revisar la privacidad, conocer los videojuegos y decidir si los menores tienen suficiente madurez para jugar por internet. Sobre plataformas como Roblox, advierte del riesgo de contacto con desconocidos y recomienda evitar su uso entre los niños más pequeños. Su conclusión es que la educación digital no puede dejarse exclusivamente en manos de los menores. Las familias deben establecer normas, acompañarles y asumir la responsabilidad de su seguridad.