Javier de Haro y los psicólogos expertos coinciden sobre la crianza: «Si tu hijo te pide ver la misma película una y otra vez, significa que esa repetición le transmite seguridad»

Disfrutar de una tarde en familia viendo una película es uno de los planes más escogidos en numerosos hogares. Sin embargo, son muchos los pequeños que piden ver la misma película una y otra vez. Este comportamiento puede resultar aburrido para los adultos, pero la conducta tiene una explicación relacionada con el desarrollo infantil.

El psicólogo Javier de Haro explica que la repetición desempeña un papel importante durante los primeros años de vida. Según el experto, los niños encuentran una mayor satisfacción cuando vuelven a experimentar situaciones que ya conocen, porque anticipan lo que va a suceder. «Si tu hijo te pide ver la misma película una y otra vez, significa que esa repetición le transmite seguridad», señala.

¿Por qué llevan a cabo esta conducta?

Uno de los principales motivos por los que llevan a cabo esta conducta es la seguridad emocional. Es decir, cuando un niño conoce una historia, sabe cómo empieza, cuál es su desarrollo y el propio desenlace. Este conocimiento le proporciona una sensación de control que le permite disfrutar de nuevo de esa experiencia.

«A nosotros nos cuesta entenderlo, porque a los adultos lo repetitivo nos cansa, pero a ellos no», detalla De Haro. Además, recuerda que los niños repiten lo que les gusta porque encuentran su bienestar en esa simple acción.

La clave: favorecer el desarrollo infantil

Otro de los motivos sería el desarrollo cognitivo y del lenguaje, ya que escuchar un cuento o ver una película garantiza a los más pequeños incorporar en su vocabulario nuevas palabras, expresiones y formas de comprender determinadas situaciones.

«Los niños pequeños aprenden observando, haciendo, pero también con la repetición», detalla el profesional. Así pueden aprender a identificar emociones, interiorizar comportamientos y encontrar soluciones a situaciones cotidianas.

Además, cada nuevo visionado ayuda a descubrir detalles que anteriormente habían pasado desapercibidos y no habían notado. Aunque conozcan perfectamente la historia, su capacidad de comprensión sigue evolucionando y les permite interpretar elementos diferentes.

La preocupación de los padres

Este comportamiento no debe ser motivo de preocupación porque, como confirma Javier de Haro, repetir contenidos que les gustan forma parte de la exploración y el aprendizaje infantil.

El psicólogo recomienda a las familias tener paciencia y comprender que detrás de esa película que parece no terminar nunca, existe un proceso de aprendizaje vital para su hijo.

Por lo tanto, es importante dejar que los niños disfruten de aquello que les gusta sin olvidar que también es conveniente ofrecerles nuevas experiencias y actividades adaptadas a su edad.