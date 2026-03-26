Moeve lanza el videopodcast ‘Todo lo que pasará’ para anticipar los cambios que definirán el futuro

Moeve anuncia la continuación de ‘Todo lo que pasará’, un videopodcast para abrir debate sobre las tendencias y los retos que marcarán el futuro de la sociedad. Tras el éxito de sus primeros episodios, que alcanzaron 24,8 millones views y 4,4 millones de escuchas, el proyecto avanza con nuevos capítulos que abordarán, con humor, análisis y rigor, los grandes desafíos que plantea el futuro.

El primer episodio se estrenó el pasado jueves y ha contado con la participación de Juan Ibáñez y Carmen Quintanilla, que han hablado sobre las oportunidades y los retos de la vida en los pueblos de nuestro país.

En cada entrega, el programa invita a expertos, profesionales y figuras reconocidas que aportan diferentes perspectivas a los debates planteados. Entre los próximos participantes destacan el aventurero Jesús Calleja, la escritora Carmen Posadas, el psicólogo Gabriel Rolón y el exfutbolista y comentarista Poli Rincón.

“En Moeve consideramos fundamental acercar al público debates y análisis que contribuyan a entender mejor los cambios sociales, culturales y tecnológicos que estamos viviendo. En un momento de transformación, ‘Todo lo que pasará’ analiza los retos y oportunidades que tenemos por delante y ofrece claves para dar certidumbre sobre nuestro futuro”, destaca Juan Llobell, director de Corporate Affairs de Moeve.

Entre los asuntos previstos en los próximos episodios se incluyen las nuevas maneras de viajar y descubrir destinos, el impacto de la amistad y los vínculos en la era digital, el papel de la literatura en un contexto cambiante, la evolución del fútbol como fenómeno social y mediático, los retos del cine ante las nuevas fórmulas de consumo cultural, así como los cambios en las pautas para ligar y conectar con otras personas.

La continuación del videopodcast se podrá ver y escuchar con una periodicidad quincenal en las principales plataformas de vídeo y audio: Spotify, Apple Podcast, Podimo, Amazon Music, YouTube y en la página web corporativa de Moeve.